Sony Xperia Pro : mais pourquoi ce smartphone est-il vendu 2 500$ ?

Un an après avoir été présenté au Japon, le Xperia Pro de Sony va être lancé outre-Atlantique au prix délirant de 2 500$. Mais pourquoi est-il vendu aussi cher, tandis que sa fiche technique est déjà dépassée d’un an ?

Sony a beau être le roi sur le secteur des appareils photo hybrides — d’autant plus après l’annonce de l’impressionnant Alpha 1 — la marque continue de faire des choix particuliers sur celui du smartphone. Après quelques propositions intéressantes dans sa gamme Xperia, le constructeur vient tout juste de se décider à lancer son Xperia Pro aux États-Unis, un an après une présentation initiale au Japon, au prix délirant de… 2 500$.

Mais pourquoi ce smartphone coûte-t-il aussi cher ? À vrai dire, comme le notent très justement nos confrères de 01net, il ne faut pas le voir comme un smartphone, mais plutôt comme un appareil de production audiovisuel. Le constructeur a longuement cherché à accentuer la partie vidéo sur ses smartphones, et ce Xperia Pro n’en est que l’incarnation ultime, puisqu’il se destine à devenir un accessoire primordial lors de tournages, et à s’intégrer dans l’écosystème de Sony. Avec sa prise micro HDMI, il se destine en effet à accompagner l’un des appareils photo de la marque et faire office de moniteur OLED 4K externe. Il dispose également d’une antenne 5G atypique à quatre canaux afin de proposer une connexion très rapide et surtout très stable, notamment pour steamer des flux vidéo. Avec ses 512 Go de stockage interne en UFS 3.0, il pourrait également servir d’enregistreur externe, accessoire particulièrement coûteux dans le monde de la production audiovisuelle. Et s’il arrive aussi tard, c’est aussi parce qu’il a fallu certifier tout ce petit monde pour faire du Xperia Pro un véritable outil professionnel, qui offrira la stabilité nécessaire lors de tournages.

En revanche, si on le considère comme un smartphone, il parvient bien mal à justifier son tarif très conséquent. Pour 2 500$, le Xperia Pro dispose de caractéristiques haut de gamme… mais datées d’un an. On y retrouve ainsi un Snapdragon 865, aujourd’hui supplanté par le Snapdragon 888, accompagné par 12 Go de RAM et à 512 Go de stockage interne. Côté photo/vidéo, on pourra compter sur un trio de capteur équivalents 16/24/70 mm, tout comme le Sony Xperia 1 II, avec qui il partage le reste de sa fiche technique : écran OLED 6,5 pouces, batterie 4 000 mAh compatible Quick Charge 3.0, châssis identique… Il est loin d’être médiocre, mais à ce prix, on opterait plus volontiers pour un Sony A7III et un smartphone lambda en complément, même si le Xperia Pro pourrait bien trouver quelques adeptes chez certains professionnels avec des besoins très précis.