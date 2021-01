Cyberpunk 2077 : CD Projekt Red lance un kit officiel pour créer ses mods

Les mods sont très en vogue sur Cyberpunk 2077, ce qui a poussé CD Projekt Red a sortir son propre kit d’outils pour la création de mods, dont trois outils sont téléchargeables dès maintenant.

Cyberpunk 2077 est un jeu idéal pour expérimenter et implémenter des mods. En début de mois, on vous parlait d’un mod qui permettait de jouer à la troisième personne à la The Witcher 3. Il y quelques jours, on vous parlait aussi d’un mod qui vous laisser coucher avec le personnage de Keanu Reaves, ce qui n’est pas possible dans le jeu de base. Deux annonces ont été faites très récemment par CD Projekt Red concernant ces mods.

La première, qui est une bonne nouvelle, est que CD Projekt offre son propre kit d’outils aux joueurs qui veulent créer leurs propres mods. Pour le moment, le kit n’est pas très fourni car il ne contient que quatre éléments, dont seulement trois sont téléchargeables pour le moment : Metadata (29 Mo) qui est une base nécessaire à certains des outils liés à la création de mods, ArchiveDump (22 Ko) qui permet de lister les archives de données du jeu, et enfin TweakDump (64 Ko) qui liste le contenu des paramètres Tweak DB du jeu. Bien évidemment, CD Projekt recommande aux joueurs de lire les conditions d’utilisations de ces outils, qui devraient voir leur nombre augmenter au fur et à mesure, afin qu’ils n’entravent aucune règle.

Ce qui nous amène à la deuxième annonce. La mauvaise nouvelle de la journée est que le mod qui permettait de s’amuser avec Johnny Silverhand a été retiré du jeu. Les développeurs ont expressément demandé à ce que les joueurs arrêtent de vouloir coucher avec Keanu Reeves, ou du moins son personnage dans Cyberpunk 2077. En effet, ils expliquent que « l’échange d’apparences, surtout ceux qui impliquent des situations explicites, peuvent être blessant pour les personnes qui nous ont prêté leur apparence afin de pouvoir créer des personnages du jeu ».