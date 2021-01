Vision-S : la berline électrique de Sony ne sera jamais mise en vente

Clap de fin pour la Vision-S, le concept-car ultra-prometteur de Sony. La firme explique que ce véhicule d’un nouveau genre ne sera jamais mis sur le marché.

Fin de l’histoire pour la Vision-S de Sony, l’étonnante berline électrique dévoilée par le constructeur japonais au CES 2020, ayant par la suite alimentée toutes les convoitises. L’entreprise le confirme, cette voiture n’était qu’un concept et ne sera pas mise en production. C’est ce qu’a expliqué un porte-parole de Sony au média américain Car and Driver, en précisant que la marque ne prévoit pas de commercialiser son véhicule futuriste pour le grand public.

Néanmoins, la marque explique tout de même s’intéresser de près aux progrès technologiques sur le secteur de la mobilité. Cette Vision-S aura tout de même accueilli de nombreuses technologies plutôt prometteuses qui pourraient bien voir le jour sur des véhicules d’autres constructeurs automobiles à l’avenir. On pense notamment système son 360 Reality Audio qui met à profit des enceintes nichés dans les appuies-têtes pour proposer une spatialisation d’un nouveau genre. Aussi, Sony ne perd pas de vue la conduite autonome, déjà présente sur cette Vision-S (niveau 2+). Le constructeur maintient ses efforts pour parvenir au niveau 4, soit un stade où la voiture sera capable d’évoluer d’elle-même dans des conditions de circulation denses sans que le conducteur n’ait à toucher au volant. Dans cette entrevue pour Car and Driver, la firme nippone évoque même le projet d’intégrer sa célèbre PlayStation au sein d’un véhicule.

Il faudra donc tirer une croix sur la Vision-S, malgré ses innombrables promesses. La bonne nouvelle, c’est que les travaux de Sony en la matière permettront certainement à d’autres constructeurs spécialisés d’avancer plus rapidement dans le développement de leurs technologies en collaborant avec elle. De plus, on peut toujours compter sur Tesla pour se procurer un véhicule électrique futuriste dès à présent. L’entreprise dirigée par Elon Musk vient justement de dévoiler ses nouvelles Model S & X, lesquels sont déjà disponibles à l’achat pour une livraison à partir du mois de septembre en France.