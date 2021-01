Un YouTubeur transforme son vieil iPod en station d’écoute Spotify

Grâce à un Raspberry Pi et quelques pièces Adafruit, un YouTubeur a réussi à transformer son vieil iPod Classic de 2004 en station d’écoute capable de se connecter à internet pour lire ses playlists Spotify.

Écouter ses musiques préférées sur son iPod est un loisir que les moins de vingt ans ne connaissent sans doute pas. Lancé en 2001, le lecteur musical d’Apple avait connu un véritable succès mondial, notamment grâce à son modèle star, l’iPod Classic. Disparu en 2009, le terminal est rapidement devenu obsolète avec le développement des smartphones, qui combinent aujourd’hui de nombreuses fonctionnalités de divertissement, et ont l’avantage de pouvoir se connecter à Internet pour écouter nos playlists préférées sur Spotify ou YouTube Music. Pourtant, l’iPod en a encore sous la pédale. C’est du moins ce qu’a tenté de prouver le YouTubeur Guy Dupont, en transformant son vieil iPod Classic de 2004 offert par sa belle-mère 17 ans plus tôt, en véritable station musicale moderne.

Baptisé sPot, cet iPod amélioré n’a plus grand-chose du modèle original. Guy Dupont l’a en effet modifié pour l’alimenter d’un Raspberry Pi Zero W à 10$, capable d’être rechargé en micro-USB. En ajoutant quelques composants supplémentaires dénichés sur Adafruit, l’appareil est désormais capable de se connecter au Wi-Fi pour diffuser de la musique depuis Spotify grâce au logiciel Raspotify. Équipé d’une nouvelle batterie de 1000 mAh, d’un retour haptique, d’un nouvel écran LCD couleur et d’une compatibilité Bluetooth, le sPot est également capable de se connecter à n’importe quelle enceinte compatible, ou à des écouteurs sans-fil. Pour parfaire son expérience audio, le YouTubeur a également codé l’interface de son sPot pour lui permettre de naviguer dans ses playlists avec la roue tactile de l’appareil. Le code source a d’ailleurs été mis en ligne sur GitHub pour ceux qui voudraient s’essayer à la tâche.