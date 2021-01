Razer présente sa souris Viper 8K, équipée de la technologie HyperPolling

Dévoilée cette semaine, la nouvelle souris gaming Razer Viper 8K est la première au monde à proposer un polling rate de 8000Hz.

Spécialisée dans l’équipement gaming haut de gamme, notamment à destination des eSportifs , Razer présente aujourd’hui sa nouvelle souris Viper 8K, la première au monde équipée de la nouvelle technologie HyperPolling de la marque. Succédant à la Viper classique de la marque sortie l’année dernière, la souris à la particularité de proposer une impressionnante fréquence d’échange (ou polling rate) de 8000 Hz. Un détail qui propulse la souris parmi les plus réactives du marché, la sacrant selon Razer comme “la plus performante du monde”, dans un récent communiqué de presse dévoilé par la marque.

Le polling rate, c’est quoi ?

Quand Razer annonce un polling rate de 8000 Hz sur sa nouvelle Viper 8K, cela signifie tout simplement que la souris est capable de communiquer 8000 fois par seconde avec l’ordinateur auquel elle est raccordée. Un taux bien plus élevé que la plupart des des souris gaming actuellement sur le marché, comme par exemple la Naga X qui ne propose “que” 1000 Hz de polling rate (le meilleur taux actuel sur le marché de la souris gaming), et qui assure à la Viper 8K une précision imbattable sur les jeux réactifs comme les FPS. Reste à savoir si ce taux constituera un réel avantage ingame.

Destinés aux joueurs eSport amateurs ou professionnels, la Viper 8K de Razer se présente comme un périphérique filaire au design relativement sobre, dans la lignée directe des produits déjà présentés par la marque. En plus de convenir aux droitiers comme aux gauchers – chose assez rare pour être mentionnée, la souris dispose de huit boutons personnalisables sur ses flancs via l’application Synapse 3. D’ores et déjà disponible sur le site officiel de Razer, la Viper 8K est commercialisée à 89,99€.