Virgin Hyperloop : voici à quoi ressemble un trajet dans le train du futur

Dans un futur proche, il sera possible de rallier plusieurs villes en quelques minutes, là où un trajet en train demande encore plusieurs heures. Ce mode de transport supersonique, imaginé par Elon Musk il y a déjà 7 ans, se dévoile un peu plus dans le cadre d’une vidéo conceptuelle partagée par Virgin Hyperloop.

N’en déplaise à Luc Besson, l’avenir des transports n’est pas dans les voitures volantes. Depuis plusieurs années maintenant, Virgin Hyperloop développe des capsules supersoniques qui seront capable de se déplacer entre plusieurs métropoles en quelques minutes seulement. Virgin dévoile aujourd’hui les premières images de son expérience passager. Dans la vidéo conceptuelle, on incarne un utilisateur et on découvre l’intérieur des capsules qui pourront accueillir jusqu’à 28 passagers. Différentes configurations de sièges seront proposées, en groupe ou solo. Des messages d’informations sont disponibles au dos des sièges et indiquent notamment le temps de trajet restant. On découvre aussi les capsules qui s’élancent à partir des docks de départ. La société annonce que l’Hyperloop sera capable de transporter des milliers de passagers par heures, grâce au convoyage sous le contrôle du logiciel d’intelligence artificielle de Virgin Hyperloop. Pour améliorer le rendement de sa solution de mobilité, Virgin Hyperloop va lancer plusieurs capsules simultanément, un peu à la manière des wagons pour les trains. C’est en revanche le seul point de comparaison avec le réseau ferroviaire puisqu’à l’intérieur des capsules, il ne sera pas possible d’admirer le paysage. Pour imaginer et concevoir ces nouveaux espaces, la firme s’est associé à Teague. Le PDG de l’entreprise explique « Nous nous sommes appuyés sur des décennies d’expérience dans la conception dont les personnes et les choses se déplacent à travers diverses modalités – en prenant certains des meilleurs aspects de l’aviation, du rail, de l’automobile, et même de l’hospitalité pour créer une nouvelle et meilleure expérience pour les passagers qui est spécifique à Virgin Hyperloop. Des bandes de verdure et des textures de bois bousculent l’esthétique des matériaux typiques des transports en commun. »

Un lancement à l’horizon 2030

Après un premier test passager couronné de succès en novembre dernier, Virgin Hyperloop prépare déjà la suite. Elle ouvre actuellement la voie à la réglementation et à la certification des systèmes Hyperloop dans le monde entier. Elle vise à obtenir cette certification de sécurité d’ici à 2025 et envisage le lancement des opérations commerciales à l’horizon 2030. Côté prix, Virgin Hyperloop explique qu’une étude récente menée dans l’Ohio a révélé que les trafics des voyages en Hyperloop s’apparenteraient davantage au coût de la voiture qu’à celui de l’avion. « C’est simple. Si ce n’est pas accessible, les gens ne l’utiliseront pas. Le transport quotidien à grande vitesse n’est actuellement pas abordable pour la plupart des gens, mais nous voulons changer cette notion. «