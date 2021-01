Instagram : voilà comment s’afficheront les Stories sur ordinateur

Vous pouvez désormais avoir une vue d’ensemble des Stories, et passer celles qui ne vous intéressent pas.

Cela fait quelques années qu’Instagram, qui a été conçu comme une application mobile avant tout, essaye de s’adapter et d’améliorer sa version bureau, disponible depuis un navigateur internet. Après avoir intégré les DMs et les IGTVs, Instagram dévoile maintenant un nouveau design pour ses Stories. L’entreprise avait lancé le test de cette refonte plus tôt ce mois-ci et cela a été un succès puisque ce nouveau design devrait désormais être disponible pour tout le monde très bientôt.

Avec ce nouveau design, les Stories se dévoilent sous la forme d’un carrousel, avec la story principale (celle que vous regardez) au milieu de l’écran, et les Stories suivantes et précédentes affichées sur les côtés. C’est un affichage plus fluide et plus ergonomique, qui permet d’avoir une vue d’ensemble sur les Stories de vos abonnements. Cela vous permet aussi de pouvoir passer les Stories que vous ne voulez pas voir et passer directement à celles qui vous intéressent en cliquant dessus, un peu comme sur smartphone. Finalement, c’est un bon outil qui vous permettra de naviguer plus facilement à travers la vague de contenus postés. Avec l’augmentation du télétravail et l’utilisation en hausse des ordinateurs, portables ou de bureau, il n’est pas surprenant qu’Instagram souhaite développer cet aspect du réseau social car de plus en plus y ont accès depuis un navigateur, pour une question de praticité ou de discrétion au travail.