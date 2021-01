Spotify veut vous proposer des musiques selon votre humeur

En utilisation la reconnaissance vocale, la plateforme musicale veut proposer une expérience plus personnalisée dans le futur. Spotify espère pouvoir à terme identifier l’humeur des utilisateurs, rien qu’à leur voix.

La recommandation est au cœur de l’expérience utilisateur sur Spotify. Depuis un moment maintenant, l’application propose des playlists personnalisées et adaptées à vos goûts. Son algorithme permet aussi de mettre en avant les résultats les plus pertinents, dans le cadre d’une recherche par exemple. Mais le géant du streaming veut aller encore plus loin, en adaptant les recommandations aux humeurs de l’utilisateur. Selon BBC News, le géant aurait déposé un brevet en 2018 et celui-ci vient d’être validé. Concrètement, cette nouvelle technologie analysera l’intonation de la voix pour déterminer l’humeur de l’utilisateur, « s’il est heureux, énervé ou triste », et ainsi lui proposer des contenus musicaux adaptés. En somme, si Spotify détecte des trémolos dans votre voix, il pourra lancer « All by myself » de Céline Dion pour vous permettre de vous morfondre en toute tranquillité. À l’inverse, s’il discerne de la joie, il lancera une musique plus entrainante pour que vous puissiez vous déhancher. Le brevet mentionne aussi une reconnaissance de l’espace environnant pour déterminer le cadre social dans lequel vous vous trouvez. Ainsi, il pourra savoir si vous êtes « seul, en petit groupe, ou lors d’une fête » peut-on lire dans le brevet dévoilé par BBC News. Enfin, la nouvelle technologie de Spotify pourrait aussi déterminer l’âge, la nationalité et le genre de l’auditeur rien qu’à la voix, là encore pour lui proposer des contenus adaptés.

Des audiobooks sur recommandation ?

Spotify essaie de se diversifier. Il y a quelques jours, la firme annonçait qu’elle se lançait dans le streaming de livres audio. Le lancement de cette nouvelle technologie de recommandation pourrait lui servir à mettre en avant ses différents contenus et notamment dans le domaine de la littérature audio. On pourrait imaginer par exemple qu’en détectant l’agacement d’un utilisateur, l’application lui conseille un audiobook à écouter pour se calmer. Reste à voir désormais quand cette nouvelle fonctionnalité sera déployée.