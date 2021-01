Samsung devrait vendre ses écrans flexibles à d’autres constructeurs

Samsung Display pourrait prochainement mettre à disposition les dalles flexibles des smartphones pliants de la marque pour d’autres constructeurs.

Si l’on omet Samsung, le marché des smartphones pliants est encore extrêmement restreint, malgré une timide excursion de certains constructeurs sur le secteur, comme Huawei avec son Mate XS ou encore Motorola avec son RAZR (2019). Les appareils de Samsung bénéficient en effet d’une avance considérable, qu’il s’agisse du Galaxy Z Flip ou du dernier Galaxy Z Fold 2. Néanmoins, l’utilisation de l’écran flexible pourrait prochainement se démocratiser plus largement chez d’autres constructeurs, grâce, encore une fois, à Samsung.

D’après le média coréen ETNews, la division écran de la firme — Samsung Display — pourrait prochainement mettre en vente des dalles flexibles à destination d’autres constructeurs. Les écrans des smartphones pliants de la marque sont en effet encore réservés aux seuls appareils de chez Samsung. La filiale de la marque fournit néanmoins beaucoup de marques concurrentes en matière d’écrans OLED, à commencer par son plus grand rival sur le secteur : Apple. Comme l’indique ETNews, le constructeur coréen aurait prévu de vendre un million d’écrans flexibles pour commencer. Cela représente peu, mais le marché du smartphone pliant est encore une niche et les ventes ne sont pas amenées à rivaliser avec celles des smartphones classiques.

En ce qui concerne ces écrans produits par Samsung Display, on retrouverait a priori deux types de dalles. La première, ce serait un écran qui se plierait à la verticale, à la façon d’un Galaxy Z Fold 2. Le second se replierait à l’horizontale, comme le Galaxy Z Flip. Dans tous les cas, ce sera aux constructeurs clients de se montrer inventifs en termes d’usage. Par ailleurs, notons que d’après les informations partagées par The Elec, Samsung Display serait également en train de développer un troisième type d’écran de type coulissant, un peu à la manière de l’étonnant LG Rollable teasé lors de la dernière édition du CES. LetsGoDigital en a même fait un rendu préliminaire que voici :