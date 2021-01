Justice League : la Snyder Cut sera bien un film de 4 heures

Contrairement à ce qu’avait annoncé HBO Max, la Snyder Cut sera bien un film. Les aventures des super-héros DC ne feront pas l’objet d’une série en quatre parties, mais d’un long-métrage de 4 heures.

Dans quelques semaines, la Snyder Cut de Justice League arrivera sur HBO Max. La nouvelle version du film, attendue de pied ferme par les fans du réalisateur, sera diffusée au courant du mois mars sur la plateforme. Si HBO Max avait alors annoncé qu’il s’agirait d’une mini-série en 4 épisodes, Zack Snyder a démenti cette information sur le réseau social Vero. Il explique qu’il s’agira bel et bien d’un film à part entière et que celui-ci devrait durer un peu plus de 4 heures. Une durée record pour un film du genre et qui surpasse de beaucoup Avengers : Endgame et ses trois heures de visionnage. C’est aussi une belle victoire pour le réalisateur, qui confiait sur ComicBook Debate s’être vu imposer la durée maximale de 2 heures pour le premier film. Eloigné des restrictions de Warner Bros, le cinéaste devrait avoir tout le loisir d’explorer un peu plus l’univers et les personnages et nous proposer une version plus aboutie de cette réunion de super-héros. Elle devrait notamment développer les arcs narratifs de Barry Allen et Victor Stone. Iris West, qui deviendra plus tard la femme de Flash dans les comics, sera notamment de la partie. Pour rappel, la Snyder Cut a bénéficié d’un budget de 70 millions de dollars pour les reshoots et le montage. Il faut dire qu’il y avait beaucoup à faire puisque la version projetée en salle était bien différente de celle imaginée par Snyder lorsqu’il était encore affilié au projet. L’arrivée de Joss Whedon aux commandes avait été synonyme de grand ménage pour Warner Bros, qui avait alors eu l’occasion d’imposer sa vision des choses et un lourd cahier des charges.

Bientôt un poster et une date de sortie

En plus de confirmer cette durée inédite, Zack Snyder a profité de l’occasion pour annoncer la sortie imminente d’un nouveau poster promotionnel. Celui-ci sera accompagné de la date officielle de lancement du très long-métrage. En effet, si on sait que le rendez-vous est fixé en mars, HBO n’a pas encore donné une date précise de sortie. C’est visiblement pour bientôt. Reste à voir si la Snyder Cut de Justice League réussira à convaincre les amateurs de super-héros et si le succès sera au rendez-vous. HBO Max espère profiter de ce nouveau lancement pour séduire de nombreux abonnés, comme c’était le cas avec Wonder-Woman 1984.