Brawl Stars a dépassé le milliard de dollars de bénéfices en 2020

Brawl Stars, paru en 2018, a vu sa popularité augmenter d’un seul coup en 2020, dépassant ainsi le milliard de dollars de bénéfices. Le lancement du jeu en Chine y est pour beaucoup.

SensorTower a publié de nouvelles statistiques concernant le jeu mobile Brawl Stars. C’est le quatrième jeu de SuperCell à avoir dépassé le milliard de dollars en termes de revenus. Les trois premiers sont Clash of Clans, Clash Royale et Hay Day. Brawl Stars a connu une nette augmentation de son utilisation globale en 2020, comme cela a été le cas avec la majorité des jeux vidéo, tous supports confondus. Le jeu a connu un pic de revenus en juin et juillet 2020, après son lancement particulièrement fructueux en Chine.

Ce lancement est en effet l’une des raisons qui justifie une telle augmentation de revenus. Entre le mois de mai et le lancement du jeu en Chine, les revenus ont presque doublés. Ils sont passés de 47,1 millions de dollars à 89,4 millions de dollars. SensorTower révèle que les revenus chinois représentent une somme de 47 millions de dollars sur le mois de juin, soit 52% des revenus totaux du mois. Avec seulement quelques mois de jeu à son actif, la Chine s’est déjà hissée dans le top 3 des pays qui ont le plus dépensé sur Brawl Stars, les États-Unis et la Corée du Sud se trouvant juste devant en première et deuxième position, respectivement.

En ce qui concerne le nombre de téléchargement, le classement par pays n’est pas le même. La Russie est le pays où les utilisateurs ont le plus installé le titre avec 30 millions de téléchargements, suivi du Brésil avec 24,3 millions de téléchargements et la Turquie avec 19 millions de téléchargements. C’est le deuxième jeu le plus rentable de Supercell pour l’année 2020, avec plus de 526 millions de dollars de revenus, juste après Clash of Clans qui a accumulé 681 millions de dollars de revenus. Ce n’est pas le premier exemple de jeu mobile qui a plus que bien marché en 2020, car on vous parlait plus tôt dans le mois de Genshin Impact et de Call of Duty Mobile.