La Nintendo Switch a dépassé le total des ventes de la Nintendo 3DS

Alors qu’elle est sortie il y a seulement quatre ans, la Nintendo Switch se fraye un chemin parmi les consoles les plus vendues de Nintendo, un succès partiellement dû à la pandémie.

Nintendo a publié son bilan financier et a constaté une augmentation globale de ses ventes par rapport à l’année précédente. Cette augmentation reflète la vie confinée du monde entier en 2020, la pandémie permettant aux gens de trouver le temps de se divertir tout en restant à la maison. Ce bilan financier est surtout représentatif du succès de la Nintendo Switch. Nintendo a vendu plus de Switch en moins de quatre ans que de 3DS depuis sa sortie. Près de 80 millions de consoles ont été transportées depuis son lancement.

La Switch est ainsi devenue la cinquième console la plus vendue de Nintendo après la Nintendo DS, avec 154 millions de ventes, la Game Boy avec 118,7 millions, la Nintendo Wii avec 101,6 millions et la Game Boy Advance avec 81,5 millions d’unités écoulées. Considérant que la Switch est encore assez récente, on peut s’attendre à ce qu’elle grimpe les marches du podium au fur et à mesure. Les 24 millions de consoles Switch vendues en 2020 se divisent entre la console originale avec 16,7 millions d’unités vendues, et la Nintendo Switch Lite qui cumule 7,3 millions de ventes.

La vente de jeux a elle aussi augmenté en 2020 avec plus de 176 millions d’unités vendues à travers le monde, ce qui représente une augmentation de 43% par rapport à l’année précédente. La sortie du jeu Animal Crossing : New Horizon y est pour beaucoup car il s’est vendu à plus de 31 millions d’exemplaires depuis son lancement en mars dernier. C’est une vente qui arrive presque à la hauteur du jeu Mario Kart 8 Deluxe, qui comptabilise quant à lui 33,4 millions de ventes, avec 8,6 millions d’exemplaires vendus au cours des neuf derniers mois. Depuis sa sortie en mars 2017, 532 millions de jeux ont été vendus sur Switch, ce qui place la console juste derrière la Nintendo DS, avec 948 millions de jeux et la Nintendo Wii avec 921 millions de jeux. Autrement dit, 2020 a été une excellente année pour Nintendo, qui est très fier d’avoir atteint ses objectifs financiers et qui compte vendre d’autant plus de consoles et de jeux d’ici mars 2021.