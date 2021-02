Black Panther : Ryan Coogler à la tête d’une série derivée sur Disney+

L’avenir des productions Marvel sur Disney+ se précise encore un peu plus. La firme aux grandes oreilles vient d’annoncer avoir conclu accord avec Ryan Coogler pour une série sur le Wakanda. Le réalisateur de Black Panther sera aussi derrière la caméra pour le second opus.

Sur Disney+, l’avenir de Marvel s’écrit en lettres d’or. Sans surprise, la plateforme prévoit d’ajouter de nombreuses productions estampillées par la maison des idées à son catalogue. Si on savait déjà que Hulk, Hawkeye et Loki seraient à l’honneur, la firme vient d’annoncer qu’elle développait aussi une série centrée sur l’histoire du Wakanda, la terre natale de Black Panther. Si pour le moment l’intrigue reste mystérieuse, Disney annonce que le réalisateur du film sorti en 2018 sera une nouvelle fois derrière la caméra. Ryan Coogler se réjouit : « C’est un honneur de travailler en partenariat avec Disney. Nous sommes particulièrement ravis de faire notre premier saut avec Kevin Feige, Louis D Esposito, Victoria Alonso et leurs partenaires des studios Marvel. Nous travaillons en étroite collaboration avec eux sur une sélection d’émissions MCU pour Disney+. » Ryan Coogler ne sera d’ailleurs pas le seul à opérer un retour chez Marvel puisque l’accord exclusif conclu entre les deux parties mentionne aussi l’implication de Ludwig Göransson dans le projet. Le compositeur qui a le vent en poupe sera à la musique, comme c’était déjà le cas avec Black Panther. Il signera donc sa deuxième partition musicale pour une série diffusée sur la plateforme. Pour rappel, c’est à lui que l’on doit l’excellent générique de The Mandalorian.

Pas de nouvelles de Black Panther 2

Depuis l’annonce de la mort de Chadwick Boseman, Marvel doit revoir ses plans pour Black Panther 2. Interroge par Deadline, Kevin Feige avait annoncé que l’interprète de T’Challa ne serait pas remplacé et que l’intrigue explorera donc de nouvelles histoires du Wakanda. Selon la rumeur, la petite sœur du personnage prendra une part importante dans l’intrigue et pourrait même devenir à son tour la panthère noire. Rien n’a été confirmé pour le moment, mais le début du tournage, prévu cet été, devrait nous apporter un peu plus d’informations. Le film sortira le 6 juillet 2022 dans les salles obscures. Quant à la série, il faudra sans doute patienter un peu plus longtemps puisque le projet n’est encore qu’à ses balbutiements.