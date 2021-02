iPhone 13 : Touch ID pourrait bel et bien faire son retour

Une nouvelle fuite vient s’ajouter au flot de rumeurs concernant le retour du capteur d’empreinte digitale Touch ID sur la prochaine cuvée d’iPhone. Celui-ci pourrait être de type optique, et il devrait être intégré sous l’écran.

Ces derniers temps, les rumeurs se faisaient nombreuses concernant un retour du capteur d’empreinte digitale Touch ID sur la prochaine cuvée d’iPhone. Même si cela ferait office d’un certain retour en arrière pour l’iPhone, qui mise exclusivement sur la reconnaissance faciale Face ID depuis l’iPhone X lancé en 2017, cela ferait sens en ces temps de crise sanitaire où le port du masque est devenu la norme et entrave fortement l’usage de cette méthode de déverrouillage.

Après les pronostics de Ming Chi Kuo et de Mark Gurman de Bloomberg, voilà que le Wall Street Journal évoque lui aussi le retour de cette technologie sur le futur iPhone 13. Dans un article qui évoque les technologies embarquées dans le dernier Galaxy S21 qui pourraient voir le jour sur l’iPhone, le média américain affirme que la prochaine cuvée d’iPhone pourrait bel et bien intégrer un capteur d’empreinte. Néanmoins, il ne s’agirait pas d’un bouton Touch ID physique tel qu’on peut le trouver sur les anciens iPhone, ou encore sur l’iPhone SE. Apple miserait sur un capteur intégré à l’écran, comme cela se fait beaucoup chez ses concurrents. Toujours d’après le WSJ, la firme de Cupertino miserait finalement sur un lecteur d’empreinte de type optique, une technologie largement éprouvée sur bon nombre de smartphone, et qui se différencie du capteur ultrasonique de Samsung qui repose sur les ultrasons, pourtant considéré comme étant plus sécurisé. Le WSJ précise néanmoins que, quelle que soit la technologie retenue, Apple devrait s’assurer d’atteindre les mêmes exigences de sécurité et la même rapidité que le capteur Touch ID de l’iPhone SE.

Néanmoins, que les amateurs de Face ID se rassurent : le système de reconnaissance faciale devrait perdurer aux côtés de ce nouveau Touch ID sous l’écran. Bien sûr, rien de tout cela n’a été confirmé par Apple et ce retour n’est pour l’heure qu’une rumeur, aussi forte soit-elle. Nous risquons d’avoir de plus amples précisions lorsque la cuvée 2021 d’iPhone entrera en production d’ici quelques mois.