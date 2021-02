PS5 : 4,5 millions de chanceux ont pu acquérir la console de Sony en 2020

Elle est en rupture de stocks partout, mais la PlayStation 5 a tout de même trouvé 4,5 millions d’acquéreurs entre son lancement et la fin du mois de décembre 2020.

Elle a beau être introuvable depuis son lancement, en fin d’année dernière, la PlayStation 5 s’est déjà vendue comme des petits pains. À l’occasion de l’annonce de ses résultats financiers sur la période d’octobre à décembre 2020, Sony a déclaré avoir écoulé pas moins de 4,5 millions de PS5 dans le monde entre sa sortie et le 31 décembre. Ce chiffre titanesque coïncide avec celui des ventes de la PlayStation 4, en 2013, au cours de son premier trimestre de commercialisation. La firme japonais ne bat donc pas son propre record, mais on imagine qu’elle aurait pu faire bien mieux, quand on voit la difficulté actuelle (et à venir) afin de se procurer sa dernière console.

Ce n’est en effet plus un secret, la PS5 souffre d’un cruel manque de stocks, causé non seulement par des difficultés liées à la crise sanitaire, mais aussi par d’autres facteurs. La pénurie de certains composants électroniques en raison de l’explosion du télétravail et donc d’une demande mondiale aurait ainsi fortement perturbé la production de la console, mais l’appétit des joueurs pour la dernière console de Sony semble également bien au-delà de la quantité de consoles produites. Si on rajoute à cela la priorisation donnée à certains marchés quant à la répartition des stocks, mais aussi les nombreux spéculateurs — les « scaplers » — qui s’offrent d’importants stocks de consoles grâce à des bots et les revendent à prix fort, il y aurait maintenant bien peu de chances de se dégoter la console avant de longs mois.

Au cours de la présentation de ses résultats financiers, Sony a néanmoins expliqué vouloir produire près de 3 millions de nouvelles consoles d’ici la fin du mois de mars, ce qui devrait permettre au moins à quelques gamers de l’obtenir d’ici peu. Concernant ses résultats financiers à proprement parler, Sony a beau vendre sa console à perte, sa division jeux vidéo réalise une performance financière inédite, avec un chiffre d’affaire de 7 milliards d’euros, en hausse de 40% par rapport à la même période de l’année précédente.

