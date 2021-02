Cryptomonnaie : Les mineurs se tournent vers les laptops gaming

Alors que les monnaies virtuelles atteignent des valeurs inédites, certains se tournent désormais vers les laptops gaming pour alimenter leurs fermes de minage.

Quand il s’agit de miner sa cryptomonnaie, les GPU occupent une place centrale dans le choix du matériel utilisé. En effet, plus ces derniers sont performants, plus ils vont être capables de résoudre rapidement les calculs nécessaires au minage d’une monnaie virtuelle, et donc d’en tirer rapidement des bénéfices. Actuellement, c’est le GPU RTX Serie 30 de Nvidia qui a le vent en poupe. Considéré comme le modèle le plus performant du marché, le composant est aujourd’hui en rupture de stock un peu partout dans le monde, après que des mineurs aient investi des sommes folles pour transformer leur salon ou même leur voiture en ferme de minage artisanale. Il y a quelques semaines, un Américain était parvenu à se procurer près de 78 RTX 3080 en dépit de la pénurie, pour confectionner une machine capable de miner l’équivalent de 128 000 dollars par an. Problème, face à cet engouement, la RTX 30 est quasiment introuvable sur les sites marchands classiques. Pour contourner la situation, de plus en plus de cryptomineurs se tournent désormais vers les laptops gaming, dont certains sont aujourd’hui équipés des fameux GPU RTX 30 de Nvidia.

Miner n’est pas jouer

Sur les réseaux sociaux, et notamment sur Weibo, l’équivalent de Twitter en Chine, certains mineurs présentent ainsi d’impressionnantes fermes de minage entièrement composées de laptops gaming. Ces derniers permettent notamment d’extraire de l’Ether, une cryptomonnaie particulièrement populaire dont la valorisation a dépassé il y a quelques jours le seuil record des 1500 dollars. Évidemment sur le marché des monnaies virtuelles, c’est le bitcoin qui reste toujours le plus rentable, avec une valeur monétaire de plus de 30000 dollars par unité enregistrée en janvier dernier.