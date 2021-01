Nvidia tease ses RTX Series 30 pour PC portables

Ce mardi 12 janvier, Nvidia devrait lever le voile sur les versions mobiles de ses dernières GeForce RTX Series 30.

À la rentrée 2020, Nvidia présentait sa toute nouvelle génération de GPU GeForce RTX 30 basée sur l’architecture Ampere, et il n’a pas fallu longtemps avant que ces cartes ne tombent en rupture de stock. Cela n’a pas empêché quelques petits malins de s’en procurer en masse, comme cet Américain qui a pu récupérer près de 78 GeForce RTX 3080 pour créer une machine de cryptominage lui permettant de gagner, théoriquement, 128 000 dollars à l’année. En attendant que les GPU destinés aux machines de bureau ne soient plus largement disponibles, Nvidia s’apprête désormais à lever le voile sur l’équivalent mobile de sa GeForce RTX Series 30. Ce mardi 12 janvier, la firme donnera en effet une conférence à l’occasion du CES 2021, et on s’attend évidemment à la présentation de ces nouvelles puces graphiques après avoir visionné ce court trailer partagé par @NvidiaGeForce sur Twitter.

A priori, Nvidia devrait proposer trois nouvelles cartes pour ordinateurs portables : les GeForce RTX 3060, 3070 et 3080. Toutes ces cartes devraient avoir droit à de la mémoire vidéo GDDR6, et pas GDDR6X comme sur les cartes pour machines de bureau présentées en septembre 2020. Les rumeurs parlent d’une RTX 3060 équipée de 12 Go et d’une RTX 3080 dotée de 16 Go. Nvidia pourrait également profiter de son événement pour présenter de nouvelles technologies, dont un équivalent maison au SAM (Smart Access Memory) d’AMD, et sans doute quelques premiers titres exploitants ces nouvelles cartes graphiques. La conférence GeForce RTX : Game On de Nvidia aura lieu ce 12 janvier à partir de 18h (heure française) et sera diffusée en direct sur les comptes YouTube et Twitch officiels du constructeur.