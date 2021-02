Molotov est maintenant disponible sur Xbox

Bonne nouvelle pour les heureux possesseurs de Xbox One et Xbox Series X/S. Dans un communiqué, Molotov annonce que son application est désormais disponible sur les consoles de la marque.

Il est révolu le temps où les consoles de salon ne servaient qu’à jouer à des jeux vidéo. Elles permettent depuis longtemps de profiter de plusieurs contenus vidéo, par le biais des application dédiée. S’il était déjà possible de profiter de Netflix et Disney+ sur les nouvelles consoles de Microsoft, il était jusqu’alors impossible de regarder les contenus diffusés à la télévision. Molotov entend régler le problème en annonçant que son application arrivait dans le store des Xbox One, Xbox Series S/X. Pour la télécharger rien de plus simple, il suffit de se rendre dans le magasin d’application. Une fois l’opération complétée avec succès, vous pourrez la retrouver dans la section « Mes jeux & applications » de l’interface. Il sera ensuite possible de se connecter pour profiter gratuitement de la diffusion live des 36 chaînes TNT et des replays et de programmes à la demande. En revanche, la souscription à une offre payante devra se faire sur un ordinateur.

Mango aussi sur Xbox

Lancé en novembre dernier, le nouveau service de Molotov sera aussi accessible directement sur votre console. Baptisé Tango, il permet de visionner gratuitement et à la demande une sélection de films et séries. Construit sur le principe de l’AVOD (advertising video on demand), le service est financé par la publicité et permet de s’affranchir des grilles de programmation des chaînes de télévision et de proposer une expérience similaire à celle proposée par les plateformes SVOD. Côté catalogue, il ne faudra en revanche pas s’attendre à découvrir des films récents, mais plutôt des long-métrages comme Sex Therapy avec Mark Ruffalo ou des documentaires comme Game over : le règne des jeux vidéo. Il faudra aussi noter que l’application permet le visionnage en 4K avec les consoles compatibles.