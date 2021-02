La sonde chinoise Tianwen-1 prend sa première photo de Mars !

Ce n’est pas la première photo de Mars, mais c’est la toute première de la sonde chinoise Tianwen-1 qui avait été envoyé dans l’espace l’été dernier. Elle est presque arrivée !

La CNSA, l’Agence spatiale chinoise, a publié vendredi dernier la toute première photo de la planète Mars capturée par la sonde Tianwen-1. Sur cette photo, la planète rouge est très bien visible, bien qu’elle soit en noir et blanc et prise d’assez loin. Lorsqu’elle a pris ce cliché, Tianwen-1 se trouvait à peu près à 2,2 millions de kilomètres de Mars. Sur la photo, on peut voir Valles Marineris, le plus grand canyon de la galaxie, ainsi que Schiaparelli, un cratère gigantesque et la plaine Acidalia Planitia, comme le précise la CNSA. La sonde est supposée atteindre sa destination autour du 10 février. Ce n’est pas la seule sonde à être à proximité de la planète, puisque la sonde américaine « Perseverance » et la sonde des Émirats Arabes Unis « Hope » doivent arriver elles aussi en février.

L’atterrissage n’est pas prévu pour tout de suite en ce qui concerne Tianwen-1 puisque, comme le relaye Futura Sciences, la Chine ne dispose pas encore de carte détaillée de Mars. Les premiers mois à proximité et en orbite autour de la planète serviront donc à cartographier l’Utopia Planitia afin de calculer l’emplacement d’atterrissage idéal pour la sonde. Par conséquent, c’est vers le mois de mai que Tianwen-1 devrait fouler le sol martien pour la première fois. Dans la sonde se trouve un rover qui, une fois sur le sol martien, sera chargé de conduire des analyses du sol avec une autonomie totale de 90 jours pour effectuer sa mission.