Alors qu’il devait ouvrir le 4 février 2021, l’état d’urgence a été déclaré à Osaka, lieu ou se trouve le parc Universal Studios Japan. Aucune autre date d’ouverture n’a été annoncée.

Le Super Nintendo World vient de repousser officiellement son ouverture pour une durée indéterminée. La date d’ouverture était initialement prévue pour le 4 février prochain, date à laquelle les premiers visiteurs, principalement Japonais, allaient pouvoir découvrir des attractions familiales et un environnement haut en couleurs.

Malheureusement, l’état d’urgence vient d’être déclaré dans plusieurs préfectures du Japon à cause des nombreux cas de contaminations au COVID-19. Le Super Nintendo World est une section du parc à thème Universal Studios Japan, situé à Osaka, un des principaux foyers du virus. Le parc avait déjà mis en place une politique de réservation obligatoire et le Japon n’accordait plus de visas touristiques, mais la situation ayant empiré, le Super Nintendo World n’a pas d’autre choix que de décaler son ouverture, afin de garantir la plus grande sécurité à ses futurs visiteurs. C’est le journaliste de chez Bloomberg Takashi Mochizuki qui a relayé l’information sur Twitter.

USJ announced it is postponing opening of Super Nintendo World from previoulsy-announced Feb. 4 due to ongoing Covid-19 situation. Sad, but right call. pic.twitter.com/jJg6B6vSLP — Takashi Mochizuki (@6d6f636869) January 14, 2021

Le parc avait déjà eu ce souci auparavant. Alors qu’il devait être inauguré au printemps 2020, la date d’ouverture du parc avait été décalée en raison de la pandémie qui avait frappé le monde entier. C’est un coup dur pour l’industrie du divertissement, et surtout des parcs à thèmes qui ne trouvent pas de solutions suffisantes pour accueillir des visiteurs en toute sécurité. C’est aussi le cas en France où le parc Disneyland Paris n’a toujours pas rouvert. En attendant que la situation sanitaire ne s’améliore et que le parc puisse accueillir des visiteurs, vous pouvez toujours faire une visite guidée virtuelle en compagnie de Shigeru Miyamoto, ou bien découvrir les principales attractions sur le site officiel du Super Nintendo World.