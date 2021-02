Voici le smartphone que tout le monde va s’arracher très prochainement

Le successeur du Galaxy A51 de Samsung commence à dévoiler ses contours. Le Galaxy A52 est attendu très prochainement, et devrait à coup sûr devenir la future star du secteur des smartphones de milieu de gamme.

Il est vrai qu’on s’attarde plus longuement sur les smartphones haut de gamme et premium dans nos colonnes. Pour informer des passionnés, il nous faut en effet aller chercher dans le haut du panier les innovations qui se démocratiseront demain. Et oui, forcément, c’est avec leurs smartphones premium que les constructeurs rivalisent d’ingéniosité pour proposer des avancées significatives. Heureusement, on retrouve souvent ces nouveautés quelques années plus tard dans des smartphones milieu de gamme, puis même encore plus tard dans l’entrée de gamme. C’est le propre de la technologie : elle se démocratise et le prix chute avec les années.

C’est d’ailleurs pourquoi les smartphones milieu de gamme ont autant la côte : ils proposent le bon compromis entre innovation, performances et rapport qualité-prix. Dans ce domaine, Samsung règne clairement en maître depuis des années avec sa gamme Galaxy A. D’après des chiffres de Strategy Analytics, début 2020, le Samsung Galaxy A51 s’était même hissé en première place du classement des smartphones Android les plus vendus, avec près de 6 millions d’unités écoulées ce trimestre là. Il a continué à se vendre comme des petits pains jusqu’à maintenant, à l’heure où Samsung s’apprête à en dévoiler le successeur : le Galaxy A52. Pour l’heure, le constructeur sud-coréen n’a donné aucune information sur cette future star du milieu de gamme. C’était sans compter sur les leakers, qui s’en sont donné à cœur joie, à l’image d’Evan Blass qui partage des rendus réunissant toutes les fuites au sujet du Galaxy A52 et en dresse un portrait-robot qui devrait être très proche de la réalité.

On retrouverait donc un design assez proche du Galaxy A51, mais avec de nouveaux coloris, au nombre de quatre — noir, blanc, bleu et violet — et un dos toujours en plastique ressemblant à du verre. Selon les dernières rumeurs, on y retrouverait une dalle AMOLED de 6,5 pouces dotée d’un poinçon, une confortable batterie de 4 500 mAh, et un SoC plus puissant. Reste à voir si ce Galaxy A52 parviendra à se hisser, comme son successeur, en tête des ventes. En 2020, les constructeurs ont en effet débarqué en masse sur ce secteur avec des appareils à prix contenus, comme le OnePlus Nord, le Pixel 4a 5G de Google ou encore l’iPhone SE d’Apple. La concurrence sera rude pour Samsung.