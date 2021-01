Whatsapp : découvrez trois alternatives made in France

Depuis que Whatsapp a annoncé à ses utilisateurs que ses CGU allaient bientôt changer, beaucoup de personnes cherchent des alternatives plus sûres. En voici donc trois, qui en plus d’être sécurisées, ont le mérite d’être françaises.

Au début du mois de janvier, Whatsapp a notifié ses utilisateurs du prochains changement de ses CGU, qui vont notamment favoriser le partage de données personnelles avec Facebook. Dès lors, l’application de messagerie s’est attirée les foudres des internautes et même de ses fidèles utilisateurs, qui se sont mis à considérer l’éventualité de quitter Whatsapp pour un de ses concurrents. Si Signal, une application recommandée par Elon Musk et Edward Snowden, avait enregistré une forte demande d’inscription au point de ne pas pouvoir les gérer correctement, elle n’est pas la seule alternative qui s’offre à vous. On vous propose donc aujourd’hui de découvrir des applications de messagerie sécurisées françaises, toutes aussi efficaces et qui détiennent le potentiel nécessaire pour détrôner le géant américain.

Olvid, « la messagerie la plus sûre du monde »

Olvid est une application de messagerie instantanée crée par Thomas Baignères et Matthieu Finiasz, tous les deux docteurs en cryptographie. Elle a notamment reçu le Prix de l’innovation 2020 et le Prix de la Startup FIC 2020.

L’application ne requiert aucune donnée de votre part, ni adresse mail, ni numéro de téléphone, ni date de naissance. Votre nom et votre prénom vous servent à créer votre identité Olvid, mais à aucun moment ces données ne sont visibles par leurs serveurs. Ils vous servent à vous faire reconnaître par vos contacts dans l’application, que vous ajoutez par ID Olvid uniquement. Si Olvid n’a pas accès à vos informations c’est parce que tout est téléchargé sur votre téléphone et les informations ne passent donc pas par leurs serveurs. Il n’y a pas non plus besoin de SIM mais une connexion WiFi est nécessaire. Olvid n’a également pas accès à vos contacts.

Comme pour toutes les applications gratuites, Olvid a besoin d’un financement. Comme l’application ne revend pas les données de ses utilisateurs comme d’autres messageries, et ne recourt pas aux publicités, elle est financée grâce à une version premium payante, ainsi que des versions de groupes. La version gratuite n’offre pas la possibilité d’appeler, ni en vocal, ni en vidéo, mais juste de recevoir des appels. Elle permet toutefois d’envoyer et de recevoir des messages textuels, des photos, des vidéos et des documents sans limite de taille, et de créer des discussions de groupe. Il existe aussi plusieurs modes de messages éphémères : une lecture unique, une durée de visibilité après la lecture et une durée d’existence du message, qu’il soit lu ou non. Attention tout de même, car ces paramètres ne seront pris en compte que sur votre appareil et pas sur celui de votre correspondant.

En termes de sécurité, la messagerie est chiffrée de bout en bout, c’est-à-dire que le message est chiffrée sur le support qui envoie, puis une nouvelle fois sur le support qui reçoit. Olvid se vante d’avoir des « protocoles cryptographiques à la puissance inégalée ». La technologie de l’application est open source, contrairement à son code. Cette messagerie est certifiée CSPN par l’ANSSI. Olvid est téléchargeable sur iOS, Android et aussi via un émulateur.

Citadel Team, la messagerie pour les professionnels

Citadel Team a été créé en 2017 par une équipe de 11 personnes qui souhaitaient « mettre fin à l’hégémonie et la propagation des outils dits grand public, sources de dangers pour les professionnels ». Cette application est utilisée par 30% des entreprises du CAC 40, 500 TPE et PME et plus de 2000 utilisateurs indépendants. L’aspect professionnel est donc à l’honneur avec Citadel Team.

Une adresse mail est nécessaire pour s’inscrire sur Citadel, mais aucun numéro de téléphone n’est demandé. Citadel recueille certaines données personnelles, telles que la géolocalisation et vos données de connexion. Toutes ces données ne sont ni revendues ni exploitées à des fins commerciales, mais elles servent à améliorer l’offre de service de Citadel Team et à détecter les comportements malveillants ou anormaux. Les données ne sont donc pas sauvegardées sur votre appareil mais sont hébergées dans des Datacenters en France opérés par Thales.

En termes de fonctionnalités, Citadel Team dispose de quatre offres différentes, dont une version gratuite. La version gratuite permet de créer des discussions de groupe, l’envoi de photos, de vidéos et de documents, mais ne permet pas les appels ou les visioconférences. Citadel Team garantit une synchronisation de vos conversations en temps réel sur tous vos appareils. En ce qui concerne la sécurité, le chiffrement de bout en bout n’est pas systématique mais l’option peut être activée si le besoin s’en fait ressentir. Sur le site, il est précisé que Citadel Team est en cours de Qualification Élémentaire auprès de L’ANSSI. Cette application est téléchargeable sur de nombreux supports, appareils sous Android et iOS, ainsi que sur PC Windows et Mac.

Skred, la messagerie pour les jeunes

Skred est une messagerie sécurisée développée par Pierre Bellanger, le fondateur de Skyrock. C’est une application qui s’adresse plutôt aux jeunes, « en skred » étant le verlan de « discrètement ». C’est une application de messagerie qui met en avant la liberté et la sécurité.

Tout comme Olvid, Skred ne requiert pas de numéro ni d’adresse mail pour l’utiliser et n’a pas accès à vos contacts. Il faut donc créer son identité Skred et ajouter les contacts manuellement à l’aide d’un « Skredcode », disponible sous forme de lien d’invitation ou de QR code. Skred collecte certaines données relatives à la géolocalisation, sur votre équipement et sur les logs, ou comme ils l’expliquent, sur « le type de navigateur que vous utilisez, l’heure, votre adresse IP, l’ID du service utilisé ». Ces données ne sont pas stockées de façon permanente et ne servent qu’à garantir le bon fonctionnement du service.

L’application permet d’envoyer des messages, des photos, des vidéos, des fichiers audios et des logiciels. Le petit plus de cette application est que les appels vocaux et vidéo sont compris dans la version gratuite. Et comme pour les autres, une version professionnelle payante est aussi disponible avec plus de fonctionnalités. Cette version payante permet de financer Skred, tout comme les dons. Il n’y a donc pas non plus de publicité ni de revente de données.

La sécurité mise en place est très similaire à celle d’Olvid. La messagerie est elle aussi chiffrée de bout en bout, et Skred n’héberge rien sur des serveurs intermédiaires. Par conséquent, tout est sauvegardé sur le téléphone de l’utilisateur. De plus, lorsque vous effacez un message, il est aussi effacé sur le téléphone du destinataire, ce qui rappelle le fonctionnement de Snapchat, notamment. Skred a également la possibilité de s’adapter à la qualité de votre réseau pour vous garantir « rapidité et qualité ». Sa technologie est open source et est aussi certifiée par L’ANSSI. L’application est disponible sur iOS et Android.