Facebook préparerait déjà un concurrent de Clubhouse

Le géant du web ne se formalise pas de l’originalité, et serait déjà en train de préparer sa propre version du réseau social Clubhouse, qui cartonne depuis son arrivée sur les stores en ligne.

Facebook pourrait bientôt ajouter une nouvelle corde à son arc. Selon le New York Times, une porte-parole du géant du web aurait indiqué que la plateforme prévoyait d’intégrer un système de salons audio à ses outils de communication : “Nous connectons les gens grâce aux technologies audio et vidéo depuis de nombreuses années et nous explorons toujours de nouvelles façons d’améliorer cette expérience pour les gens”. Et pour mener à bien ce projet, Facebook aurait déniché la solution parfaite : intégrer à sa plateforme un copycat de l’application Clubhouse, qui connaît récemment un énorme succès auprès des internautes.

Clubhouse, c’est quoi ?

Si vous n’avez jamais entendu parler de l’application Clubhouse, c’est sans doute parce que la plateforme a eu un succès aussi fulgurant qu’inattendu. Accessible — pour le moment, uniquement via un système de parrainage et sur iPhone, cette dernière permet d’accéder à plusieurs salles de discussion virtuelle, dans lesquelles il est possible d’échanger avec bon nombre d’utilisateurs, et notamment quelques célébrités. Parmi les grands noms déjà inscrits sur la plateforme, on retrouve notamment Jared Leto, Oprah Winfrey, Elon Musk ou même Mark Zuckerberg sur les salons anglophones. Concrètement, l’application s’appuie uniquement sur les conversations orales et en direct entre utilisateurs.

Facebook, champion de la copie ?

Ce n’est pas la première fois que Facebook “emprunte” une fonctionnalité à succès à la concurrence. Le réseau social n’avait pas hésité à l’époque à copier les stories de Snapchat sur Messenger et Instagram. Plus récemment, l’entreprise de Mark Zuckerberg avait officialisé ses Reels, en s’inspirant directement de TikTok. Concernant WhatsApp, le géant du web avait même directement racheté la plateforme en 2014, deux ans après son acquisition d’Instagram.