HBO recrute Pedro Pascal pour sa série The Last of Us

La série The Last of Us commence à se dévoiler. Selon Deadline, HBO aurait recruté deux acteurs de Game of Thrones pour incarner Joel et Ellie. C’est Pedro Pascal et Bella Ramsey qui seront à l’affiche de l’adaptation de la série vidéoludique.

En mars dernier, HBO annonçait vouloir développer une série adaptée du jeu à succès The Last of Us. Si le projet reste encore assez mystérieux, on sait désormais qui incarnera les deux personnages principaux à l’écran. Selon Deadline, la chaîne est allée débaucher deux acteurs de Game of Thrones pour les personnages d’Ellie et Joel. C’est la jeune Bella Ramsey, qui s’est illustrée dans la série d’HBO sous les traits de Lyanna Mormont, qui aura la lourde tâche d’incarner une version live-action de la jeune fille. Elle donnera la réplique à Pedro Pascal, connu pour avoir joué Oberyn Martell dans GOT. L’acteur, plus bankable que jamais, est aussi à l’affiche de la série Disney+ The Mandalorian. Pour The Last of Us, il se glissera dans la peau de Joel. L’écriture a été confiée à Craig Mazin (Chernobyl) et Neil Druckmann, co-président de Naughty Dog. La production est quant à elle assurée par Evan Wells (Président de Naughty Dog), Carolyn Strauss (Game of Thrones et Chernobyl), Asad Qizilbash (PlayStation Productions) et Carter Swan (Playstation). Derrière la caméra, c’est Kantemir Balagov qui œuvrera. Le cinéaste russe a notamment réalisé Une grande fille en 2019. On ne sait pas encore s’il travaillera sur l’intégralité de la première saison.

Une intrigue directement adaptée du jeu

Côté intrigue, on en sait aussi un peu plus. La série d’HBO reprendra les éléments de l’histoire du premier opus sorti en 2013. Dans un univers post-apocalyptique, après une pandémie provoquée par un champignon, Joel et Ellie doivent survivre ensemble alors qu’ils traversent les États-Unis en ruines. Le créateur, Craig Mazin, avait d’ailleurs souhaité rassurer les fans de la saga vidéoludique lors d’une interview pour BBC en juillet dernier. « Je pense que les fans sont inquiets lorsqu’une licence est confiée à une autre équipe. Dans le cas présent, je travaille avec celui qui l’a créée, donc les changements que nous ferons seront pensés pour combler et étoffer des éléments de l’intrigue, et pas dans le but de les défaire, mais plutôt pour les améliorer. » Aucune date de sortie n’est avancée par HBO, il faudra donc s’armer de patience.