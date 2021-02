Nvidia GeForce RTX Serie 30 : La pénurie va durer

Le succès des cartes graphiques GeForce RTX Serie 30 a été tel que les GPU devraient encore être introuvables une partie de l’année.

À peine annoncées officiellement, les cartes graphiques Nvidia GeForce RTX 3000 se sont rapidement retrouvées en rupture de stock. Il faut dire qu’en plus d’une demande mondiale particulière forte, aussi bien chez les joueurs que chez les mineurs de cryptomonnaie, les capacités de production du constructeur se sont vues largement entravées par la crise sanitaire. Parallèlement, de nombreux scalpers ont eu le nez creux, en achetant les GPU en grandes quantités pour ensuite les écouler à prix d’or sur les plateformes de revente. Il y a quelques mois, Nvidia avait officiellement confirmé que la pénurie durerait jusqu’au début de l’année 2021. Il semblerait pourtant que l’entreprise ait quelque peu surestimé ses capacités de production. Selon le site de e-commerce Alternate, spécialisé dans la vente de hardware, les GeForce RTX 3070, 3080 et 3090 devraient rester introuvables encore jusqu’au début du second trimestre.

Selon le site Tom’s Hardware, le site de e-commerce affirme s’être entretenu il y a peu avec Nvidia au sujet des ruptures de stock sur les nouvelles RTX Serie 30. Concrètement, si vous aviez prévu de booster votre setup avec un GPU de la marque, il faudra sans doute prendre votre mal en patience. De leur côté, même les cryptomineurs ont dû adapter leurs techniques pour extraire de l’Ethereum (dont le cours a explosé depuis quelques mois pour dépasser les 1400€). Sur les réseaux sociaux, on a ainsi pu apercevoir des fermes de minage entièrement composées de laptops nativement équipés de RTX Serie 30.

La situation n’est donc pas prête de s’améliorer, rapporte Tom’s Hardware, notamment avec l’arrivée du Nouvel An chinois le 12 février prochain. Une période festive en Chine, pendant laquelle les usines sont à l’arrêt pendant plusieurs semaines.