Disney+ : 94,9 millions d’abonnés en seulement 14 mois

Le succès de Disney+ se confirme. La plateforme, lancée par la firme aux grandes oreilles pour concurrencer Netflix, vient de dépasser l’objectif qu’elle s’était fixé pour 2023. Elle espère désormais attendre les 260 millions d’utilisateurs d’ici 2024.

En novembre 2019, Disney+ faisait son entrée dans la guerre des plateformes SVOD. Une nouvelle division des activités de la firme aux grandes oreilles qui promettait de lui rapporter gros. À l’heure de faire le bilan de son premier trimestre 2021, Disney annonce qu’ils sont désormais 94,9 millions à avoir souscrit un abonnement. Des chiffres impressionnants et bien au delà des prévisions de Disney. Au lancement, l’entreprise s’était fixé l’objectif d’atteindre les 90 millions en quatre ans, il lui aura seulement fallu 14 mois. Le confinement généralisé un peu partout dans le monde a profité aux différentes offres du genre et ce n’est visiblement pas prêt de s’arrêter. L’arrivée de Soul et la seconde saison de The Mandalorian aura sans doute précipiter les choses puisque Disney+ ne comptait que 86 millions au début du mois de décembre. Un peu plus d’un mois plus tard, la plateforme a convaincu près de 8 millions d’abonnés supplémentaires. Les calculs de Disney s’arrêtant au 2 janvier, nul doute que ce chiffre a encore bondi avec la sortie de WandaVision. Elle ne sera d’ailleurs pas la seule série à offrir un avenir radieux à Disney+, puisque plusieurs productions Marvel et Star Wars sont au programme cette année. Désormais Mickey espère convaincre entre 230 et 260 millions abonnés d’ici à 2024.

Disney+ vous offre encore plus avec Star ! ⭐️ Découvrez un nouveau monde de divertissement dès le 23 février sur #DisneyPlus. pic.twitter.com/y1MV3JAxbE — Disney+ FR (@DisneyPlusFR) February 7, 2021

Le lancement de Star pourrait accélérer les choses

En février, Disney+ va muscler son offre à l’international. Si les américains peuvent profiter du catalogue Hulu directement sur la plateforme du même nom, en France c’est sur Disney+ qu’il faudra se rendre. À partir du 23 février, une destination s’ajoute au catalogue. Baptisée Star, elle se veut plus mature que le reste de l’offre et donnera la part belle aux productions de la Fox et Hulu. Cet ajout s’accompagne en revanche d’une hausse de tarif, de deux euros par mois. Si certains se réjouiront sans doute de cette nouvelle, qui permet tout de même à Disney+ de rester bien en dessous du prix d’abonnement à Netflix, d’autres préfèreront peut-être résilier. Si vous souhaitez profiter de cette nouveauté et retarder la mise en place du nouveau tarif, il est encore possible de le faire grâce à cette petite astuce.