Xiaomi dévoile sa Mi TV Q1 75 pouces, un téléviseur QLED 4K à prix attractif

C’est lors de la présentation du nouveau Mi 11 que Xiaomi a également annoncé le lancement de la Mi TV Q1 75″, son téléviseur QLED 4K le plus premium à date, doté d’un écran de 75 pouces, et intégrant la technologie Quantum dot, le tout sous Android TV.

Arborant un design minimaliste et élégant, la Mi TV Q1 75’’ offre une résolution 4K UHD et la technologie Quantum dot. Son écran bord à bord de 75’’ à finition métallique dispose d’un angle de vision de 178°. La Mi TV Q1 75’’ offre une affichage 4K QLED prenant en charge 100% de la palette NTSC, avec 1.07 milliards de variations de couleurs et 1 024 nuances différentes. Avec 192 zones de gradation locale dynamique à matrice complète, celle-ci maintient un taux de contraste d’image de 10 000 :1. Enfin, la prise en charge du Dolby Vision et du HDR10+ complètent ses caractéristiques premium. En outre, cette TV intègre un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ainsi que la connectique HDMI 2.1 couplé au mode ALLM. Côté audio, on retrouve un système stéréo de 30 W à six haut-parleurs (2 tweeter et 4 woofer), avec une compatibilité Dolby Audio et DTS-HD.

Opérant sous la dernière version d’Android TV 10, la Mi TV Q1 75’’ offre un accès à plus de 700 000 films et séries et plus de 5 000 applications de Google Play Store. Les applications telles que Netflix, Amazon Prime Video et YouTube sont mêmes préinstallées. Des touches dédiées Netflix et Amazon Prime Video sont également disponibles sur la télécommande. On notera aussi que le téléviseur dispose d’un bouton en bas de l’écran permettant de couper le microphone de l’assistant Google, sans oublier l’intégration de Chromecast.

La Xiaomi Mi TV Q1 75’’ sera normalement disponible en mars en France pour un prix de 1 299 euros.