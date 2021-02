Instagram va sanctionner plus sévèrement les discours haineux

Instagram ne laissera aucun répit aux utilisateurs qui partagent des messages haineux sur sa plateforme. La filiale de Facebook vient d’annoncer qu’elle renforçait ses mesures pour empêcher ce genre de contenus d’être diffusé.

Un jour seulement après le Safer Internet Day, une journée consacrée à un Internet plus sûr pour tous, Instagram dévoilait sa nouvelle politique de lutte contre les abus sur sa plateforme. Dans un communiqué, publié hier sur son blog, le réseau social annonce des mesures renforcées pour lutter contre la discrimination et les messages de haines. « Nous voulons qu’Instagram soit un endroit où les gens peuvent se connecter avec les gens et les choses qu’ils aiment. Mais nous savons aussi que, tout comme dans le monde hors ligne, il y a toujours ceux qui abusent des autres. Nous l’avons récemment vu avec des abus racistes en ligne ciblant des footballeurs au Royaume-uni. » En effet, après une défaite, une équipe a été la cible de propos racistes sur Instagram. Une situation bien évidemment condamnée par le réseau social, et même pas le Prince William lui-même.

Des désactivations pures et simples

Mais lutter contre les discours haineux dans les messages privés n’est pas une mince affaire. Comme le note le réseau social, si les modérateurs peuvent facilement supprimer un contenu problématique lorsqu’il est partagé en public, les choses se compliquent quand il s’agit d’échanges privés. À l’heure actuelle, les utilisateurs qui envoient des messages haineux via les DM voient leurs comptes bloqués pour une durée limitée après avoir signalement. À l’avenir, Instagram va serrer la vis et annonce que si une personne continue après un premier avertissement, son compte sera automatiquement bloqué. Elle annonce aussi qu’elle interdira la création de nouveaux comptes pour éviter cette restriction. Le réseau social précise enfin qu’il « s’engage à coopérer avec les autorités britanniques en matière de discours de haine et répondrons aux demandes légales d’informations valables dans ces cas. » Pour rappel, si vous recevez un message de haineux, ou êtes victime de harcèlement ou d’intimidation, il est possible de bloquer l’utilisateur dans les paramètres de votre compte. Vous pouvez aussi le signaler à Instagram via le bouton dédié. La politique de discours de haine d’Instagram interdit les attaques contre des personnes basées sur des caractéristiques protégées, y compris la religion, l’ethnie ainsi que « des formes plus implicites de discours de haine ». Les contenus caricaturaux comme les « BlackFace » ou les propos antisémites y sont aussi interdits.