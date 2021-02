Stadia : plus de 100 jeux débarquent au catalogue en 2021

Cette annonce arrive peu de temps après la décision de Google de fermer ses studios first-party Stadia Games and Entertainment. Découvrez les neufs premiers jeux annoncés !

Bien que Google ait pris la décision de fermer ses studios Stadia Games, cela ne veut pas dire que le géant américain a tourné le dos à son service de cloud gaming du même nom. En effet, l’entreprise a annoncé que plus d’une centaine de titres seront ajoutés au catalogue de Stadia cette année. Pour l’instant, seulement 9 jeux ont été dévoilés :

Shantae: Half-Genie Hero Ultimate Edition et Shantae: Risky’s Revenge – Director’s Cut, disponible le 23 février

It came from space and ate our brains, disponible le 2 mars

FIFA 21, disponible le 17 mars

Kaze and the Wild Masks, disponible le 26 mars

Judgment, disponible le 23 avril

Killer Queen Black, disponible prochainement

Street Power Football, disponible prochainement

Hellpoint, disponible prochainement

Le détail des jeux peut être trouvé directement dans le post de Stadia. La plus grosse surprise du lot est évidemment le jeu AAA FIFA 21, qui devrait ravir les fans de football. En plus de ces titres, d’autres jeux blockbusters sont déjà disponibles sur la plateforme, tel que le très controversé Cyberpunk 2077, dont le code source circule actuellement sur internet, Star Wars Jedi Fallen Order, cinq des jeux Ubisoft Assassin’s Creed, ou encore les jeux Hello Neighbor et Far Cry. Autrement dit, il y en a pour tous les goûts et les nouveaux jeux annoncés sont une excellente nouvelle pour tous les utilisateurs de la plateforme. Pour rappel, l’inscription à Stadia est totalement gratuite et la plateforme dispose d’un abonnement Stadia Pro pour 9,99 euros par mois, qui donne accès à quelques dizaines de jeux gratuits, comme par exemple Hitman I, Everspace ou encore Human Fall Flat.