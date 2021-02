Facebook envisage de lancer sa propre montre connectée

Selon The Information, l’entreprise de Mark Zuckerberg aurait pour projet de lancer sa propre montre connectée, et ce, dès l’année prochaine.



Facebook a décidément de nombreux projets en réserve. Alors que l’entreprise de Mark Zuckerberg plancherait actuellement l’intégration de nouvelles fonctionnalités “empruntées” au réseau social Clubhouse sur Instagram et Messenger, le GAFAM aurait également prévu de commercialiser sa propre montre connectée dès l’année prochaine, rapporte le média américain The Information. L’objectif pour le géant du web ? Étendre son champ d’action, mais surtout trouver un nouveau moyen pour récolter des données utilisateurs. Depuis la mise à jour d’iOS 14, Facebook s’est en effet livré à une guerre ouverte avec la Pomme, accusant l’entreprise de Tim Cook de vouloir tuer la publicité ciblée, et les petites entreprises. Avec les nouvelles mesures de protection de données prises par Apple, le réseau social pourrait ainsi avoir beaucoup à perdre à l’avenir. Une montre connectée maison lui permettrait donc de compenser — un peu cette perte de revenus potentielle, en récupérant des informations qui jusqu’à présent manquaient à Facebook : Les données de santé de ses utilisateurs.

Facebook pourrait ainsi se lancer dans l’élaboration d’une concurrente directe de la Fitbit ou de l’Apple Watch, qui serait vraisemblablement capable de détecter une infection au Covid-19 avant le test. Il faut dire que l’idée d’investir dans la santé connectée n’est pas nouvelle pour Mark Zuckerberg. Il y a deux ans, le géant du web avait d’ailleurs tenté de racheter Fitbit, avant de se faire devancer par Google. Toujours selon les sources avancées par The Information, la montre connectée de Facebook devrait embarquer “une version open source du logiciel Android de Google”, et être commercialisée à un tarif très agressif, qui lui permettrait de toucher un large public. Un premier modèle devrait être lancé dès l’année prochaine, suivi d’un second dès 2023.