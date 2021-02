Apple devrait incorporer cette fonction d’Android à son futur iPhone

Apple pourrait enfin incorporer une technologie à l’œuvre chez de nombreux concurrents sur sa prochaine cuvée d’iPhone : l’écran always-on.

Les prochains iPhone ne sont pas attendus avant la rentrée de septembre que les rumeurs les concernant battent déjà leur plein. On avait ainsi appris qu’ils pourraient bien réintroduire le capteur d’empreinte digitale Touch ID, ou encore bénéficier d’une dalle dotée d’un taux de rafraîchissement à 120 Hz, grâce à Samsung. Selon cette nouvelle rumeur lancée par la chaîne YouTube EverythingApplePro, qui concerne une nouvelle fois son écran, l’iPhone 13 pourrait (enfin) avoir droit à un écran always-on, comme on en trouve à la pelle dans le monde Android, et même chez certains produits de la Pomme comme les Apple Watch Series 5 et Series 6.

Selon les leakers, pour bénéficier d’un écran allumé en permanence sur sa prochaine cuvée d’iPhone, Apple aurait porté son dévolu sur la technologie LTPO, déjà aperçue sur l’Apple Watch, et qui permet d’économiser drastiquement l’autonomie d’un appareil en ajustant la fréquence de l’écran, lui permettant de rester allumé en permanence. Sur l’Apple Watch, par exemple, le taux de rafraîchissement tombe à seulement une image par seconde lorsque l’always-on est enclenché. L’iPhone 13 bénéficierait donc de cette fonction, avec son nouvel écran capable de monter jusqu’à 120 Hz. Néanmoins, comme le notent les youtubeurs, l’écran always-on et le taux de rafraîchissement à 120 Hz seraient réservés aux modèles « Pro », soit l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max, si Apple conserve sa nomenclature actuelle.

Ce n’est d’ailleurs pas la seule nouveauté évoquée par EverythingApplePro. D’après les leakers, Apple compterait améliorer sa technologie de recharge sans fil MagSafe en utilisant un nouveau dos en verre texturé à l’arrière des iPhone 13, et renforcerait la puissance des aimants qui maintiennent les accessoires MagSafe. Côté photographie, les prochains iPhone pourraient également avoir droit à un nouveau mode astrophotographie automatique, comme on peut le trouver sur les Pixel de Google. Le design du smartphone devrait toutefois rester pratiquement inchangé, avec toujours ces tranches plates apparues sur l’iPhone 12.