Des scientifiques ont découvert par accident une étrange forme de vie, située à 900 mètres sous les profondeurs glacées de l’Antarctique.

La découverte est aussi inattendue qu’accidentelle. Alors qu’ils se livraient à une mission de forage dans les profondeurs de l’Antarctique, l’équipe du British Antarctic Survey est tombée sur une étrange forme de vie, située à plus de 900 mètres de profondeur. Comme le rapporte le site de Phys.org, la surprise des scientifiques présents sur place ne provient pas de la forme de vie en elle-même, mais plutôt de son état stationnaire. Semblable à une éponge, l’organisme dépend entièrement de la richesse nutritive de son environnement. Dans une zone où l’eau liquide est particulièrement rare, et dans des conditions aussi extrêmes que celles de l’Antarctique, il est en réalité plutôt surprenant qu’une telle forme de vie stationnaire ait survécu, ces dernières ayant plutôt tendance à disparaître au profit d’organismes mobiles au fur et à mesure que la nourriture se raréfie.

“Cette découverte est l’un de ces heureux accidents qui nous poussent à nous interroger différemment” — Dr Huw Griffiths de la British Antarctic Survey

Pour comprendre comment cet organisme aussi coriace a réussi à survivre autant d’années sous plusieurs centaines de mètres de glace, dans une région du monde particulièrement inhospitalière, les scientifiques en charge de cette découverte vont devoir rivaliser d’ingéniosité. En effet, la zone de recherche est non seulement située à 900 mètres de profondeur, mais aussi très éloignée du camp de base, à plus de 260 km des laboratoires. C’est donc avec des moyens limités que les chercheurs vont “devoir trouver des moyens nouveaux et innovants” de mener leurs études à bien.

Publiée dans la revue scientifique Frontiers in Marine Science, cette découverte n’intéresse pas que les biologistes terrestres. Selon l’astrobiologiste de la NASA Kevin Hand, l’exploration des profondeurs de notre planète serait même l’une des clés pour mieux appréhender la vie extraterrestre sur d’autres planètes de notre système solaire.