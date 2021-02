Le Xiaomi Mi 11 disponible en France à partir de 749 euros

Dévoilé il y a quelques jours, le nouveau Xiaomi Mi 11 sera finalement disponible en France à partir de 749 euros dés le 23 février prochain.

Pour rappel, ce nouveau Xiaomi Mi 11 se dote d’un écran de 6,67 à 6,91 pouces AMOLED avec une consommation énergétique en baisse de 15%, l’HDR10+, des couleurs 10-bit, et une luminosité de 1 500 nits. Cette dalle est incurvée, et on retrouve une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz avec un échantillonnage tactile de 480 Hz, ce qui promet une réactivité à toute épreuve. Xiaomi augmente également la résolution en introduisant le WQHD+ (515 pli, 3 200 x 1 440 pixels), et un mode « Super résolution » permettant d’upscaler les contenus de Netflix, YouTube ou tout autre application de streaming vidéo en multipliant par trois la résolution. D’ailleurs, on pourra consommer ses contenus directement sur son smartphone, même sans casque, avec une partie audio signée Harman/Kardon.

Le Mi 11 sera disponible en précommande le 23 février en 8+128 au prix de 749€ chez Mi.com et dans les Mi Store. La version 8+256 sera disponible au prix de 799€ chez Orange, SFR, Bouygues, Free, FNAC, Darty, Boulanger, Cdiscount, Rue du Commerce, LDLC, Mi.com et Mi Store.