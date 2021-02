Après un voyage long de six mois, le rover se posera jeudi 18 février à la surface de la planète rouge. Une manœuvre particulièrement délicate, que la NASA prépare depuis des mois.

Six mois après son départ de la Terre, le rover Perseverance se posera enfin à la surface de la planète rouge ce jeudi 18 février 2021. Si l’engin a déjà réalisé avec brio le plus gros de son voyage spatial, l’étape qui lui reste à accomplir n’en est pas moins parmi les plus périlleuses. Avant de fouler le sol de Mars, Perseverance devra en effet réussir à entrer dans l’atmosphère de la planète, puis de contrôler sa trajectoire jusqu’à toucher terre. L’opération ne devrait durer que quelques minutes, mais la NASA la surnomme déjà “Sept minutes de terreur”. Il faut dire que jusqu’à présent, seules 40% des missions similaires ont atterri sans dommage.

7 minutes de terreur, 11 minutes de latence

Malgré la difficulté de l’opération, c’est bel et bien seul que devra opérer Perseverance au moment de son atterrissage martien. À cause des latences de communication avec la Terre, les scientifiques en charge de l’opération ne pourront rien contrôler à distance. Il faudra d’ailleurs attendre onze minutes pour constater la réussite ou l’échec de la mission.

Une opération millimétrée

Heureusement, la NASA prépare depuis déjà plusieurs mois cette manœuvre, et semble avoir réalisé d’importants progrès depuis la mission Curiosity en 2012. Ainsi, dix minutes avant d’entrer dans l’atmosphère martienne, Perseverance devrait larguer son étage de croisière, abritant les réserves de carburant et les panneaux solaires nécessaires à son bon fonctionnement en vol. L’appareil pourra ensuite se réorienter grâce à de petits propulseurs situés sur sa coque arrière. Ce n’est qu’à 13 kilomètres au-dessus de la surface que le rover déploiera finalement son parachute. Doté de la nouvelle technologie Range Trigger, ce dernier devrait être capable de s’ouvrir au moment idéal, en fonction de la distance au sol et de la trajectoire empruntée. De quoi ralentir au maximum la chute de l’appareil. Une fois atterri dans le cratère de Jezero, Persévérance pourra alors débuter sa mission, en collectant des roches et des minéraux susceptibles de témoigner d’une ancienne forme de vie.

Comment suivre l’événement en direct ?

Pour voir Perseverance fouler le sol martien, rendez-vous jeudi 18 février 2021 à partir de 19h45, heure française sur la chaîne Twitch du CNES, ou directement depuis ce live YouTube. Plusieurs spécialistes devraient commenter cette étape cruciale pour l’exploration martienne.