[MAJ] Google France n’aura plus le droit de noter les hôtels par étoiles

L’entreprise américaine n’aura désormais plus le droit d’attribuer des étoiles aux hôtels dans son propre système de notation.

1,1 million d’euros, c’est le montant que devra payer Google à la justice française. Pas de quoi inquiéter le géant américain, la somme est évidemment plus symbolique que punitive. Alors que les hôtels sont pour la plupart fermés à cause de l’épidémie de Covid-19, la France vient d’obtenir du GAFAM qu’il cesse son système de notation par étoile sur les établissements hôteliers du pays. Comme le rapporte le site de TechCrunch, la décision de justice émane du Procureur de la République de Paris, et fait état de “pratiques commerciales trompeuses”.

Une affaire d’étoiles

En France, le classement des hôtels par étoiles est strictement encadré par Atout France, une agence de développement touristique sous contrôle de l’État. En attribuant des notations par étoiles aux hôtels présents dans son moteur de recherche, mais aussi sur Google Maps et sur ses applications de réservations touristiques, le géant du web coupe ainsi l’herbe sous le pied de l’organisme public. La pratique de notation a beau être devenue monnaie courante sur Internet, elle n’en reste pas moins illégitime selon l’État. Non seulement le système de classement proposé par Google ne serait pas basé sur les mêmes critères que celui d’Atout France, mais en plus, rappelle une récente enquête de la répression des fraudes (DGCCRF), les étoiles attribuées par l’entreprise américaine ne correspondraient pas au classement officiel dans près de 30% des cas. En attendant de savoir quels critères de notation sont les plus justes et les plus fiables pour les clients, la justice française semble de son côté avoir tranché, en condamnant Google à stopper sa pratique, au moins dans l’Hexagone.

[Mise à jour le 17 février] Google a officiellement réagi après cette décision de justice. Selon un porte-parole de l’entreprise, le GAFAM s’est engagé à faire « les modifications nécessaires pour ne refléter que le classement officiel français des hôtels sur Google Search et Maps ». Le géant du web pourra donc bien conserver ses étoiles, mais devra s’aligner avec le classement officiel.