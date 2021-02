L’iPhone 12 Mini est un échec, mais Apple voudrait lui faire un petit frère

Les ventes de l’iPhone 12 Mini seraient désastreuses, mais ça n’empêcherait pas Apple de lancer un iPhone 13 Mini cette année, d’après un analyste.

Dans un monde où les grands écrans sont devenus une norme sur l’immense majorité des smartphones du marché, Apple a étonné son monde en lançant l’iPhone 12 Mini en octobre 2020. Cette variante, équipée d’un écran bord à bord de 5,4 pouces, a été vue comme une bénédiction pour les amateurs de petits smartphones, qui n’avaient pas vraiment eu accès à un iPhone pleinement utilisable d’une seule main depuis l’iPhone 5S, ou l’iPhone SE de première génération. Pourtant, malgré cet élan de nostalgie qui a accompagné le lancement de l’iPhone 12 Mini, les lois du marché sont cruelles et ce modèle a fait un flop : il représente seulement 6% des ventes d’iPhone d’après le CIRP, loin derrière le modèle classique de 6,1 pouces ou encore l’équivalent premium, l’iPhone 12 Pro Max, et son immense dalle de 6,7 pouces.

Mais si l’iPhone 12 Mini semble ne pas avoir rencontré son public, Apple souhaiterait poursuivre cette stratégie cette année, en lançant un iPhone 13 Mini. C’est en tout cas ce qu’affirme Jon Prosser, analyste réputé concernant la Pomme, et qui estime que l’iPhone 13 qui débarquera au mois de septembre sera bel et bien décliné en quatre modèles, identiques à ceux déjà pu voir l’an passé. Selon Prosser, l’iPhone SE, lancé début 2020, aurait fait de l’ombre à l’iPhone 12 Mini, ce qui l’aurait empêché de se vendre autant que prévu. C’est pourquoi, toujours selon l’analyste, Apple ne lancerait pas de nouvelle génération d’iPhone SE cette année, comme le suggèrent certaines rumeurs. De notre côté, on vous avoue avoir été plutôt séduit par le format de l’iPhone 12 Mini lors de nos tests, c’est donc une excellente nouvelle si Apple continue dans cette direction.