BlizzCon 2021 : Twitch censure Metallica à cause des droits d’auteur

À cause des droits d’auteur, Twitch a remplacé l’audio de la performance du groupe Metallica de la BlizzConline 2021 par une sorte de musique d’ambiance fantaisiste surprenante.

La BlizzConline 2021 a eu lieu ce weekend et elle a ravi beaucoup de fans des franchises Blizzard avec des annonces concernant Diablo, Overwatch ou encore World of Warcraft. Alors que la BlizzCon est un événement qui n’arrive qu’une fois par an, Blizzard a pris soin de mettre le paquet pour rendre ce moment mémorable, même si l’édition de cette année était exclusivement en ligne. Blizzard avait même réservé une surprise à ses spectateurs puisque Metallica, un des groupes les plus iconiques de Trash Metal, a été invité à réaliser une performance en live. La plateforme de livestream Twitch, qui avait décidé de retransmettre l’événement sur sa chaîne officielle, a quant à elle fait le choix de censurer la performance de Metallica pour des questions de droits d’auteur.

En effet, les spectateurs pouvaient très bien voir le groupe jouer, mais l’audio de la performance a été remplacé par une musique libre de droits et qui n’avait rien avoir avec du Trash Metal. La musique utilisée par Twitch ressemble plus à une musique de jeu action-aventure avec un soupçon de magie et de fantaisie. Même si cette initiative en a surpris plus d’un sur le moment, elle se justifie en fait par une action préventive de la part de Twitch. Si Twitch a choisi de remplacer l’audio du groupe, c’est pour s’éviter une plainte du Digital Millenium Copyright Act (DMCA) et ainsi éviter que l’audio de toute la conférence ne soit censuré.

En faisant des recherches, Gizmodo s’est rendu compte que la musique s’appelle « Toys for Space » et vient d’un artiste nommé Ecobel. Cet artiste compose essentiellement des musiques d’ambiances paisibles, rêveuses et fantaisistes, un style qui ne correspond pas du tout à celui de Metallica. Heureusement, les spectateurs ayant suivi l’événement via Youtube ou la chaîne Twitch de Blizzard ont pu entendre la performance originale du groupe.