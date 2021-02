Barack Obama et Bruce Springsteen lance un podcast pour Spotify

« Renegades : Born in The USA » c’est le très bien nommé nouveau podcast de Barack Obama et Bruce Springsteen. L’ancien président américain et l’interprète de Born in The USA discutent du racisme qui déchire le pays. Les deux premiers épisodes sont déjà disponibles.

L’un est une icône du rock, l’autre un ancien chef d’état. Sur Spotify, Bruce Springsteen et Barack Obama se font face dans un podcast exclusif. Baptisée Renegades : Born in the USA, la mini-série audio explorera en huit épisodes certains sujets comme la paternité, le mariage, mais aussi l’avenir de l’Amérique. C’est le second contenu du genre produit par Higher Ground, la société détenue par le couple Obama. Pour rappel, The Michelle Obama Podcast avait été lancé l’année dernière. Les deux hommes aborderont en autre leur improbable amitié. Dans un communiqué, Barack Obama explique « En apparence, Bruce et moi n’avons pas grand chose en commun. Mais au fil des ans, ce que nous avons découvert, c’est que nous avons une sensibilité partagée. À notre manière, Bruce et moi avons fait des voyages parallèles pour essayer de comprendre ce pays qui nous a tant donnés à tous les deux, essayer de raconter les histoires de ses habitants. » S’il s’agit d’une exclusivité pour la firme suédoise, Renegades : Born in The USA pourrait à terme débarquer sur d’autres plateformes, comme c’était déjà le cas pour The Michelle Obama Podcast.

Spotify mise sur le podcast

Lors d’une conférence en ligne, Spotify a officiellement confirmé le prochain lancement d’un abonnement dédié au podcast. Dans un premier temps, la plateforme testera la nouvelle fonctionnalité de son outil création de podcast Anchor. Elle permettra aux créateurs américains de publier du contenu podcast à destination de « leurs fans les plus dévoués », moyennant une petite augmentation de leur abonnement. Le co-fondateur d’Anchor explique à TechCrunch : « Nous avons constaté que cela semble fonctionner particulièrement bien pour les créateurs qui un public vraiment engagé et dévoué – quelle que soit la taille de l’audience. » Il ajoute « Nous avons aussi remarqué que les auditeurs de podcasts ont tendance à être disposés à soutenir financièrement les émissions qu’ils aiment« . C’est aussi un moyen pour Spotify de récupérer plus de revenus, en prélevant certainement une commission sur ces soutiens financiers. Il faut dire que la firme accuse de lourdes pertes en 2020, malgré un nombre d’abonnés record.