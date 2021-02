Epics Games a trouvé un arrangement concernant ses « lots surprises »

Alors qu’Epic Games était poursuivi pour la vente de ses lots surprises soit disant « frauduleux », l’entreprise a réussi à trouver un arrangement à l’amiable et n’ira pas jusqu’au procès.

Récemment, Epic Games a fait face à une action de groupe après des plaintes déposées par des joueurs de Fortnite et de Rocket League, ainsi que des parents de joueurs mineurs qui estimaient que le principe des « lots surprises » était frauduleux. Epic Games était notamment accusé d’avoir « violé les lois de l’État sur la protection des consommateurs, empêché les mineurs d’exercer leurs droits de dénonciation contractuelle, et a négligemment déformé la valeur de ses articles de jeu dans Fortnite et Rocket League ». Les lots surprises, mis en vente de 2015 à 2019, permettaient aux joueurs d’acquérir une boite avec des objets aléatoires. Epic Games reconnaît que, si une partie des joueurs aimaient ce principe et étaient excités de découvrir des lots aléatoires, d’autres joueurs se sont retrouvés déçus et frustrés.

Heureusement pour le studio, il a réussi a trouver un arrangement et devrait maintenant procéder à la réparation des dommages causés. Sur son site dédié, Epic Games a annoncé vouloir donner la somme totale de 26,5 millions de dollars aux joueurs américains des jeux Fortnite et Rocket League ayant acheté des lots surprises avant qu’ils n’aient été discontinués. En plus de l’argent réel, Epic Games donnera également 1000 V-Bucks à tous les joueurs de Fortnite : Save the World concernés à l’international, ainsi que 1000 crédits pour tous les joueurs Rocket League ayant acheté des caisses à butin aléatoire. Pour les recevoir, les joueurs ne doivent rien faire de spécial, ils recevront automatiquement l’argent virtuel dans leur interface de jeu dans les prochains jours. L’entreprise précise néanmoins que ce n’est pas une preuve que cette pratique était effectivement frauduleuse ou même avoir voulu tromper intentionnellement ses joueurs.