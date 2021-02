ASUS ROG Phone 5 : il apparaît sur DxOMark et bat déjà un record

Quelques semaines avant sa présentation, le futur smartphone gaming d’ASUS commence à se dévoiler sur DxOMark, qui le classe déjà comme le meilleur smartphone dans la catégorie audio.

Le prochain fleuron d’ASUS ne devrait pas être dévoilé avant le 10 mars prochain, mais voilà qu’il s’offre déjà une petite escapade du côté de DxOMark, dans la catégorie audio. Le site qui établit des classements en fonction des différentes caractéristiques des smartphones, a ainsi placé le futur ROG Phone 5 à la première place de son classement audio, juste devant… le Xiaomi Mi 10 Pro. Cela faisait près d’un an que l’ancien fleuron de Xiaomi dominait ce classement, avec 76 points au compteur. L’ASUS ROG Phone 5 vient de la reléguer à la seconde place, avec 79 points en enregistrement audio, et 78 points en lecture audio. Dans les deux cas, il s’agit du score le plus haut jamais enregistré dans cette catégorie par DxOMark.

On sait donc déjà que l’ASUS ROG Phone 5 proposera un excellent son, caractéristique ô combien importante sur un smartphone qui se destine avant tout au gaming. Mais cette apparition surprise sur DxOMark nous apprend également d’autres petits détails sur le smartphone. Déjà, elle confirme qu’ASUS compte bel et bien sauter le chiffre « 4 » pour lancer un ROG Phone 5 après son ROG Phone 3. Les constructeurs chinois ont en effet l’habitude de délaisser le chiffre « 4 », souvent associé à la mort ou à la malchance en Chine. Aussi, on note le retour de la prise jack 3,5mm, alors que celle-ci avait tiré sa révérence avec le ROG Phone 3. L’image du smartphone sur DxOMark montre également un nouveau dos un peu similaire à celui du ASUS ROG Zephyrus G14, percé de multiples trous et permettant d’afficher le logo de la marque.

Quant aux restes des caractéristiques, cela reste des rumeurs à l’heure actuelle, mais on devrait logiquement avoir droit à un Snapdragon 888 de chez Qualcomm, 8 Go de RAM au minimum, et un écran FHD+ avec taux de rafraîchissement à 144 Hz. On pourra aussi compter sur une imposante batterie de 6 000 mAh, et à une recharge rapide à 65W. Reste à attendre la présentation officielle de l’ASUS ROG Phone 5, prévue le 10 mars prochain, pour confirmer tout cela.