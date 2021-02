Facebook lève son blocage en Australie après l’annonce d’un accord

Dans son combat contre le projet de loi du gouvernement australien visant à rémunérer les médias, Facebook aura finalement eu gain de cause. Le réseau social n’avait pas hésité à mettre ses menaces à exécution la semaine dernière, en bloquant les contenus d’informations du pays depuis sa plateforme. Après cinq jours de bras de fer, le gouvernement a décidé de faire machine arrière. Dans un communiqué publié sur le blog officiel de Facebook, l’entreprise se félicite d’avoir “conclu un accord avec le gouvernement australien”. Dans les faits, le GAFAM a finalement obtenu ce qu’il voulait, à savoir la révision du projet de loi “code de conduite”, qui voulait contraindre les acteurs de la tech à rémunérer les médias en échange de la reprise de leurs contenus.

“Après de nouvelles discussions, nous sommes convaincus que le gouvernement australien a accepté un certain nombre de changements et de garanties qui répondent à nos principales préoccupations” — William Eston, DG de Facebook Australie et Nouvelle-Zélande