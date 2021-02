Twisted Metal : Sony prépare une série en live-action

Plus de 8 ans après le dernier jeu Twisted Metal, Sony a décidé d’investir dans une série en live-action inspirée de la franchise. Voilà ce que l’on sait pour le moment.

Sony a encore une fois décidé de transformer un de ses jeux vidéo en série. Après l’annonce du film Uncharted, qui devrait sortir en 2022, et la série The Last of Us, qui a trouvé ses acteurs principaux, Sony a décidé de s’attaquer à l’adaptation en série live-action de la licence Twisted Metal. On sait d’ores et déjà que la production sera signée Rhett Reese et Paul Wernick, les scénaristes et producteurs des films Bienvenue à Zombieland (2009) et de la saga Deadpool (2016, 2018). Le scénario à quant à lui été confié à Michael Jonathan Smith, qui travaille sur la série Cobra Kai. Enfin, Will Arnett sera le producteur exécutif de la série. On ne sait encore rien des acteurs ou bien même s’ils ont déjà été castés.

Twisted Metal est une série de jeux née en 1995, et dont le huitième et dernier opus est sorti sur PlayStation 3 en 2012. C’est un jeu qui se base sur un système de destruction de véhicule, ce qui promet beaucoup d’action et d’explosion à venir. Selon les informations qui ont été divulguées, la série va être centrée autour d’un personnage qui va avoir l’occasion de prendre un nouveau départ et d’avoir une vie meilleure, si seulement il parvient à traverser un désert post-apocalyptique afin de livrer un colis spécial. L’adaptation du jeu en série télévisée pourrait être l’occasion de sortir la franchise du placard et de redonner une chance à un nouvel opus de sortir.