PS5 : davantage de stocks au deuxième semestre 2021 ?

Alors que la Playstation 5 est toujours difficile à trouver, Jim Ryan vient de confirmer que davantage de stocks arriveraient dans la seconde moitié d’année.

Le sujet des stocks de PS5 a été maintes fois abordé par les médias depuis la sortie de la console. En effet, tout le monde se demande encore quand est-ce que la quantité de console sera à la hauteur de la demande ou comment s’en procurer une en ces temps de pénurie. On vous a d’ailleurs préparé un petit guide, vous faisant un point sur les stocks de PS5 et regroupant nos astuces pour ne pas rater la lorsqu’elle est mise en vente. Bien que la situation au niveau de la pénurie des composants n’a pas beaucoup changé, Jim Ryan, PDG de Sony Interactive Entertainment, s’est exprimé à ce sujet en affirmant que d’ici le deuxième semestre 2021, la situation devrait progresser et davantage de consoles devraient être disponibles. Lors d’une interview accordée au Financial Times, le PDG a bien fait comprendre « qu’il n’y a pas beaucoup de baguettes magiques que nous pouvons agiter » afin d’améliorer la situation, mais que « d’ici à la seconde moitié de l’année, nous devrions avoir de jolis chiffres [de ventes]».

En réalité Sony, ainsi que Microsoft, subissent la conjoncture actuelle plus qu’ils ne la provoquent. Si Jim Ryan veut pouvoir maintenir le cap vers son objectif de surpasser les ventes de la PS4 sur sa première année, Sony a tout intérêt à fabriquer le plus de consoles possible d’ici novembre 2021. AMD, le fournisseur de Sony et Microsoft en puces et cartes graphiques, notamment, avait déjà prévenu que la demande était bien plus forte que l’offre en ce moment et que la pénurie de composants durerait au minimum jusqu’au deuxième semestre 2021, si ce n’est jusqu’à la fin de l’année. Cependant, de plus en plus de consoles sont réparties chez différents revendeurs depuis le début de février et des micro-ventes ont désormais lieu presque tous les jours sur différents sites. Vous devriez donc pouvoir mettre la main sur une console d’ici peu de temps, même si le rythme de vente est très loin de ce qu’il devrait être pour une première année de lancement.