BioWare abandonne Anthem pour se consacrer à Mass Effect

Le projet de refonte du jeu Anthem est finalement abandonné à cause d’un manque de temps et des conditions difficiles de travail dues à la pandémie mondiale.

Le dirigeant du studio BioWare Austin, Christian Dailey, vient d’annoncer officiellement l’abandon du projet Anthem NEXT qui était en cours de développement. C’est un projet qui avait pour but de réaliser une refonte du jeu Anthem. C’est une décision qui semble avoir été mûrement réfléchie puisque EA, l’éditeur d’Anthem, avait annoncé au début du mois vouloir prendre une décision finale concernant la licence.

Anthem est un jeu RPG sorti en 2019 qui avait laissé des impressions mitigées. Beaucoup avaient jugé le titre incomplet, et reprenant les même erreurs que les jeux dont il était inspiré, les licences Destiny et The Division. Partant de ce constat, BioWare avait décidé de rectifier le tir en développant un nouveau projet, baptisé Anthem NEXT. Malheureusement, l’année 2020 et ses multiples confinements a empêché les équipes de travailler correctement sur le projet et il était de plus en plus difficile pour BioWare de suivre le rythme.

Dans son communiqué, Christian Dailey explique que « 2020 était une années pas comme les autres, et alors que nous continuons de progresser sur tous nos projets de jeux à BioWare, travailler depuis chez nous durant la pandémie a eu un impact sur notre productivité et tout ce que nous avions prévu en tant que studio avant le Covid-19 ne peut être accompli sans mettre du stress inutile sur les épaules de nos équipes ». Il reconnaît que c’est une grande déception pour tous ceux qui espéraient voir les progrès qui avaient été accompli sur le jeu. Bien que ce projet soit abandonné, c’est au profit de deux autres séries de jeux mythiques du studio, à savoir Dragon Age et Mass Effect. Ce dernier va d’ailleurs voir son édition légendaire sortir en mai 2021.