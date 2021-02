Call of Duty : Une PS4 500Go ne suffira bientôt plus pour contenir Cold War, Warzone et Modern Warfare

Avec la saison 2 de Black Ops Cold War et Warzone qui vient d’être déployée, certains joueurs auront la mauvaise surprise de voir leur espace de stockage saturé.

Ça y est, la saison 2 de Call of Duty Warzone et Black Ops Cold War a débarqué avec son lot de nouvelles cartes, nouvelles armes et nouveaux modes de jeu. Comme d’habitude, la mise à jour est très gourmande puisqu’elle pèse environ 17 Go. Si les joueurs commençaient à s’habituer à ce genre de grosses mises à jour, certains pourraient bien être surpris quand la prochaine ne se donnera même pas la peine de se télécharger. En effet, Activision vient de prévenir les joueurs qu’une PlayStation 4 standard, avec un stockage de 500Go, ne sera bientôt plus suffisante pour contenir les jeux Call of Duty Black Ops Cold War, Warzone et Modern Warfare. Un journaliste de chez Eurogamer en a fait lui même l’expérience lors du téléchargement de la mise à jour. Alors qu’elle pèse 17Go, la console doit tout de même avoir un espace disponible de 107Go avant de pouvoir lancer le téléchargement de la mise à jour. Cela risque de poser problème si vous avez détenez plusieurs jeux lourds sur votre console.

Il existe cependant des astuces pour ne pas être confronté au manque de place sur sa console. La première est de ne pas télécharger Warzone si vous ne jouez qu’aux modes multijoueur de Black Ops Cold War ou de Modern Warfare. Cela vous fera un gain de place non négligeable. Ensuite vous pouvez toujours supprimez les jeux auxquels vous ne jouez plus depuis longtemps et qui traînent dans votre bibliothèque. Malgré ces astuces, et n’en déplaise à tous les fans de la franchise Call of Duty, certains devront bientôt faire un choix entre ces jeux, ou investir dans une nouvelle console ou un espace de stockage externe… ou dans une PlayStation 5, dont les stocks sont encore bien limités.