Depuis l’interdiction des drones chinois DJI par le gouvernement américain, la société de drones Skydio est désormais estimée à 1 milliard de dollars.

Basée en Californie, la société Skydio est devenue le premier fabricant de drones américain. Une croissance fulgurante rendue possible par l’interdiction des drones DJI par le gouvernement américain. Depuis déjà quelques années, les forces armées le Pentagone est le ministère de l’Intérieur, ont en effet mis à l’arrêt certains fabricants de drones équipés de composants chinois par crainte d’espionnage. Parallèlement, Joe Biden n’a pas caché son envie de créer des emplois américains en développant les entreprises d’innovation locales, comme par exemple les constructeurs automobiles, qui approvisionneront bientôt la flotte présidentielle américaine en véhicules électriques.

Une situation qui a largement profité aux entreprises américaines et notamment à Skydio. Ainsi le fabricant est devenu le premier constructeur de drones américain, avec une dernière levée de fonds estimée à 170 millions de dollars, rapporte le Financial Times, et une valorisation en bourse qui dépasse désormais le milliard de dollars. Bien que le géant chinois DJI domine toujours le marché mondial du drone avec une part de marché estimée à près de 70%, ce dernier semble avoir beaucoup perdu depuis sa mise sur liste noire par le gouvernement américain. De quoi laisser le champ libre au nouveau modèle X2 de Skydio, livré avec une caméra thermique et destiné aux entreprises et aux clients militaires. Selon le site Wired, l’appareil volant serait d’ailleurs en passe de décrocher le titre de drone officiel de l’armée américaine. Parallèlement l’entreprise travaille déjà avec la police californienne, l’armée de l’air et la DEA (Drug Enforcement Administration). Interrogé par le site de The Verge, le constructeur précise que ses drones pourront être utilisés à des fins de missions d’intervention d’urgence, de surveillance et de reconnaissance. Pour autant, il ne serait pas encore question de militariser cette technologie.