TikTok : ceci n’est pas Tom Cruise

Dans des vidéos virales sur TikTok, Tom Cruise nous montre tantôt son swing au golf, tantôt un tour de magie. Sauf qu’il ne s’agit pas de Tom Cruise, mais bien d’un deepfake ultra-réaliste de l’acteur, et c’est à la fois bluffant et inquiétant.

Si vous avez ouvert TikTok dernièrement, vous êtes peut-être tombé sur une ou plusieurs vidéos de Tom Cruise. L’acteur américain semble en effet s’être pris de passion pour le réseau social et y poste de nombreuses vidéos humoristiques ces derniers jours… sauf qu’il ne s’agit pas de Tom Cruise. Même si on a réellement l’impression d’y voir l’acteur dans diverses situations, le compte @deeptomcruise ne met jamais Tom Cruise à l’écran. Il s’agit d’une autre personne dont le visage a été remplacé grâce à la technique du deepfake, une technologie de synthèse qui repose sur l’intelligence artificielle et qui consiste à remplacer un visage par un autre en vidéo. Mais si cette technologie s’était déjà montrée bluffante par le passé, dans ce cas précis, il semblerait qu’on ait atteint des sommets tellement le résultat est réaliste. Constatez donc par vous-même.

This is not Tom Cruise This is a deep fake This probably isn't great news for Cameo pic.twitter.com/CqkzNOAFQp — Damian Burns (@damianburns) February 26, 2021

Au premier visionnage, il s’avère bien difficile de repérer la supercherie. Au second, on commence à peine à déceler quelques anomalies, comme la synchronisation imparfaite des lèvres ou encore quelques petits bugs graphiques, mais cela reste particulièrement impressionnant. Le niveau de réalisme est en tout cas largement suffisant pour parvenir à tromper un spectateur.

Fort heureusement, ces vidéos signées « Tom Cruise » ont avant tout un but humoristique. Néanmoins, ce type de vidéo peut effrayer si la technologie employée ici venait à tomber entre de mauvaises mains. Par le passé, plusieurs vidéos de la sorte ont pu émerger mettant en scène Barack Obama, Donald Trump, et notamment une vidéo dans laquelle un faux Mark Zuckerberg tenait des propos plutôt inquiétants concernant l’utilisation des données personnelles : « Quiconque contrôle les données contrôle le futur ». La supercherie avait immédiatement été révélée par les deux artistes qui en étaient à l’origine et qui cherchaient là à dénoncer certaines dérives des géants du numérique comme Facebook. Néanmoins, on était encore loin du réalisme de cet étonnant « Tom Cruise » de TikTok. Une plateforme spécialisée dans la détection de deepfakes, Deepware, n’a même pas réussi à détecter la supercherie lorsqu’on a tenté d’y uploader l’une des vidéos de @deeptomcruise, c’est dire.