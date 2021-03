Pokémon : plusieurs remakes et un nouveau jeu annoncés pour les 25 ans

On savait déjà que cette année allait être riche en célébrations pour la licence culte Pokémon. À l’occasion d’une présentation virtuelle Pokémon Presents, le géant nippon a présenté près de trois nouveaux titres, dont les très attendus remakes de Diamant et Perle.

Pour son quart de siècle, Pokémon va faire rimer 2021 avec nostalgie. La licence culte a profité de son dernier Pokémon Presents pour officialiser Perle Scintillante et Diamant Étincelant, deux remakes de la génération Diamant et Perle sortie en 2006 sur Nintendo DS. Fidèles aux titres originaux, ces deux portages HD permettront aux joueurs de découvrir pour la première fois (ou de se replonger) dans l’une des régions les plus emblématiques de la saga, celle de Sinnoh. L’occasion de recroiser Tiplouf, Tortipouss, Ouisticram, Dialga et Palkia, dans des aventures aux confins du temps et de l’espace. Un peu de patience, les deux titres sortiront d’ici la fin de l’année, sans date de sortie précise pour le moment. Et pour les nostalgiques les plus impatients, le jeu New Pokémon Snap sera disponible dès le mois d’avril sur le Nintendo eShop, vingt ans après la sortie du jeu original sur N64.

Légendes Pokémon : Arceus

Autre nouveauté annoncée vendredi, la sortie de Légendes Pokémon : Arceus. Cette fois, pas de remake, puisqu’il s’agit d’une toute nouvelle aventure inédite, mêlant action et RPG. Pour remplir son Pokédex, il faudra cette fois étudier le comportement des Pokémon sauvages dans leur habitat naturel. Des monstres de poche alliés pourront venir prêter main-forte aux joueurs pour capturer de nouveaux spécimens, mais ce nouvel opus promet d’ores et déjà une “expérience de jeu plus immersive”. Comme pour Diamant Étincelant et Perle Scintillante, la région de Sinnoh sera mise à l’honneur, mais cette fois bien des années avant les évènements de Diamant et Perle.

Toute l’année, d’autres célébrations mettant à l’honneur les monstres de poches sont également prévues. Sur Pokémon GO, un évènement dédié à la région de Kanto vient de se terminer, et les joueurs peuvent toujours retrouver Artikodin, Sulfura, Electhor et Mewtwo dans les Combats de Raid légendaires. Dans Pokémon Épée et Bouclier, un raid Dynamax spécial permet actuellement de combattre et de capturer Pikachu Gigamax.