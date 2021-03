Le streaming représente 83% des revenus de l’industrie musicale

Malgré la crise sanitaire qui a contraint la plupart des salles de concert à garder portes closes en 2020, l’industrie musicale se porte bien. Une situation largement favorisée par le streaming, qui représente à lui seul 83% des revenus générés par le marché.

En 2020, l’industrie musicale n’aura pas pu compter sur les revenus liés aux représentations live. Confinements et distanciation sociale obligent, cela fait plusieurs mois que les salles de concert gardent portes closes, et que les festivals annulent leurs programmations. Heureusement, il y a une manne financière sur laquelle l’industrie musicale a pu s’appuyer cette année, c’est le streaming. Avec un nombre d’abonnés records pour Spotify par exemple, un récent rapport de la Recording Industry Association of America dévoilait il y a quelques jours que les recettes globales de l’industrie musicale auraient atteint les 12,2 milliards de dollars en 2020, soit une hausse de 9,2% par rapport à l’année précédente. Une croissance largement due au streaming musical, qui représente à lui seul 10,1 milliards de dollars de revenus (soit une progression de 13,4% par rapport à 2019). C’est la cinquième année consécutive que le streaming musical affiche des résultats croissants. Tandis que les plateformes en ligne occupent de plus en plus de place sur le marché, les ventes de disques physiques ne représentant que 9% des revenus annuels.

Les abonnements payants grands gagnants

Sans surprise, ce sont les abonnements payants qui ont généré le plus de revenus en 2020, avec 7 milliards de dollars au compteur. De leur côté, les abonnements gratuits se contentent de 724 millions de dollars de recettes, ce qui représente tout de même une hausse conséquente de 13,4% par rapport à l’année dernière. Les plateformes de streaming ont également pu compter sur l’arrivée de nouveaux arrivants en 2020, puisque les États-Unis enregistrent à eux seuls 75,5 millions d’abonnements premium cumulés, soit 15,1 millions de plus qu’en 2019.