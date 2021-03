Sony présente sa nouvelle caméra FX3 et offre une mise à jour à l’A7SIII

Sony vient de présenter une toute nouvelle caméra vidéo professionnelle, la FX3. Celle-ci tire beaucoup de l’A7SIII, dernier appareil photo haut de gamme de la marque, qui s’offre également une nouvelle mise à jour majeure !

Il y a eu du mouvement du côté des appareils photo de chez Sony dernièrement. En plus d’avoir dévoilé une nouvelle caméra vidéo ultra-prometteuse, la Sony FX3, la marque nippone en a profité pour offrir une mise à jour majeure à son Alpha 7SIII, qui lui donne encore davantage d’arguments. On fait le point sur toutes ces nouveautés.

Il y a quelques jours, Sony a levé le voile sur la FX3, un boîtier vidéo qui reprend en grande partie les caractéristiques du Sony A7SIII, mais abandonne son ADN d’appareil photo pour se concentrer sur la vidéo. Dans les faits, on retrouve un petit boîtier léger (200g de moins que l’A7SIII) doté d’un capteur CMOS plein format Exmor R de 10,2 MP, lequel est rétroéclairé. Son capteur a beau ne pas être très défini, il devrait être particulièrement adapté à la vidéo avec une très haute sensibilité, de 800 à 12 800 ISO, extensible jusqu’à 409 600 ! Tout comme l’A7SIII, il devrait donc se montrer redoutable dans les tournages de nuit. À noter que son capteur est également stabilisé sur cinq axes, et qu’on y retrouve l’excellent autofocus de Sony, comprenant le Real-Time Eye-AF ou encore le Real-Time Tracking.

Autrement, on retrouve la monture E, le processeur d’images BionZ XR de Sony, et les mêmes capacités vidéo que l’A7SIII, à savoir de la 4K jusqu’en 120 i/s, de la Full HD jusqu’à 240 i/s, le tout avec enregistrement 10 bit 4:2:2 en interne et même en 16 bit ProRes RAW via la sortie HDMI. La petite nuance du boîtier par rapport à l’A7SIII, c’est la présence d’un nouveau profil d’image, le S-Cinetone. Celui-ci est censé offrir un rendu un peu plus cinématographique avec un look plus flat.

Et justement, ce S-Cinetone s’invite également sur l’A7SII grâce à sa dernière mise à jour 2.0 ! De ce fait, l’excellent boîtier de Sony s’offre les mêmes capacités vidéo que le FX3. La différence se fera surtout dans l’ergonomie, puisque l’A7SIII est un vrai boîtier d’appareil photo quand le FX3 délaisse certaines caractéristiques comme le viseur et s’adresse plus particulièrement aux vidéastes (même s’il reste capable de prendre des photos). Sinon, la mise à jour 2.0 du Sony Alpha 7SII lui offre la stabilisation Steady Shot lors de l’enregistrement de vidéos en mode S&Q, et apporte de nombreux correctifs et diverses résolutions de bugs. Pour l’installer sur votre appareil, rendez-vous sur le site officiel de Sony et téléchargez-là, puis connectez-y votre A7SIII par câble. À noter que si vous êtes sur Mac et disposez de la dernière version du système d’exploitation d’Apple, macOS Big Sur, mettre à jour votre appareil de cette manière n’est pas (encore) possible.